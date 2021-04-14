Байден пытается перезагрузить и нормализовать отношения с Россией – политолог Чадаев

В мировой прессе активно обсуждают событие, которое уже называют одним из важнейших геополитических шагов в российско-американских отношениях. Стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор.

Примечательно, что инициатором диалога стала американская сторона. Детали беседы двух лидеров стали известны прессе.

Байден выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Украине. Кроме того, прозвучала фраза о том, что Америка будет отстаивать свои интересы в ответ на “вмешательство в выборы с российской стороны”.

Политолог Алексей Чадаев объяснил, что на самом деле стоит за стремлением Байдена провести переговоры с Путиным на нейтральной территории. Эксперт отметил, что со стороны американского лидера прозвучали дежурные высказывания, которые просто не могли быть иными.

Слова главы Белого дома предназначены для граждан США, чтобы позже в сторону президента не посыпались обвинения в том, что он “прогнулся под Кремль”. Подобный прецедент в свое время произошел, например, с Дональдом Трампом.

На самом деле администрация Байдена нацелена на то, что установить с Москвой конструктивный диалог, подчеркнул Чадаев. Подтверждением этому может послужить тот факт, что американский президент предложил Путину провести встречу на территории третьей страны.