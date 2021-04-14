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14.04.2021, 5:22, Разное
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Вице-спикер Совфеда Косачев упрекнул в непатриотичности россиян, которые хотят отдыхать в Турции.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и отказаться от желания отдохнуть в стране, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Косачев отметил, что «в сетях» появилась версия о том, что решение ограничить авиасообщение с Турцией связано с недавними заявлениями турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана — на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским он заявил, что Анкара не признает Крым частью России. По словам вице-спикера, именно в таких ситуациях «нация проверяется на патриотизм», вне зависимости от планов на отдых.„

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы млн их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов»

— сказал Косачев. Он также отметил, что решение россиян предпочесть отечественные курорты турецким могло бы стать ответом на заявление Эрдогана.

«Или опять начнется нытье типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули" и окажется, что насчет гражданственности я всего лишь размечтался?»

— добавил Косачев.

Накануне РФ объявила о приостановке ависообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заражений коронавирусом в республике. Под ограничения попали и регулярные, и чартерные рейсы. Регулярное сообщение Москва-Стамбул будет ограничено двумя рейсами в неделю в обе стороны.

В Кремле заявили, что решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украин Владимира Зеленского в Стамбул.

Источник: Новая газета



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