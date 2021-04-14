20 апреля в компании Apple проведут крупную презентацию

До сих пор представители компании Apple пытаются создавать интригу, не сообщая официально, какие именно новые устройства будут представлены на будущей крупной презентации. Однако они уже подтвердили, что данное мероприятие состоится 20 апреля.

Желающим принять участие в видеоконференции следует войти в Интернет в восемь вечера по Москве. Трансляция данного события будет организована на весь мир из Купертино, т.е. из главного офиса «яблочной» компании.

По мнению экспертов, разработчик может представить новую версию планшета iPad Pro. Кроме того, ожидается демонстрация очередной модели беспроводных наушников AirPods Pro. Что покажут в компании Apple еще, пока неизвестно.