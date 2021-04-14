 

Приставка PlayStation 5 сегодня должна получить крупное обновление

14.04.2021, 5:18, Новости дня
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Компания Sony собирается сегодня распространить крупное обновление для игровой консоли PlayStation пятой серии. Ранее был опубликован список изменений в ПО приставки.

В частности, добавлена возможность хранения игрового контента на внешних носителях. Это освободит место на основном накопителе, поясняет разработчик. Однако запускать игры извне все равно не получится. Прежде их придется копировать на саму консоль.

На PS5, как и на предыдущей модели PS4, появится функция Share Play. Владельцы обеих версий консолей смогут транслировать изображение на своем экране другим пользователям. При этом четвертые и пятые версии приставок будут совместимы между собой. Также в компании пообещали улучшение функции Game Base.



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