Названы опасные симптомы после вакцинации препаратом Johnson&Johnson

Сделавшим прививку от коронавируса американской компании Johnson & Johnson следует обращаться к врачам при затрудненном дыхании, возникновении головной боли, боли в ногах и животе, сообщила первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат.

«Если у вас болит голова, живот, ноги или наблюдается затруднение дыхания, вы должны связаться с медицинскими учреждениями и получить помощь», – приводит слова Шушат ТАСС.

Первый замруководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уточнила, что отслеживать перечисленные симптомы следует тем, кому в течение последних двух недель ввели вакцину Johnson & Johnson.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.