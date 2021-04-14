 

В Иране раскрыли срок получения обогащенного до 60% урана

14.04.2021, 5:16, Новости дня
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Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщил о планах республики получить обогащенный до 60% уран на следующей неделе.

«Обогащение UF6 (гексафторид урана) до 60% будет происходить на двух каскадах центрифуг IR-4 и IR-6 в Натанзе. Модификация процесса только началась, и мы ожидаем накопить продукт на следующей неделе», – приводит слова Абади ТАСС.

Как отметил иранский постпред при международных организациях в Вене, это позволит значительно улучшить качество и количество радиофармацевтических продуктов.

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США снять с Тегерана все санкции и вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. В тот же день в Тегеране заявили о планах начать обогащение урана до уровня 60%.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил, что США готовы отменить противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе санкции, однако Вашингтон не собирается платить за возобновление прямых переговоров с Тегераном и отказываться от всех рестрикций.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. РФ на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.



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