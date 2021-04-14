Определена возможная причина тромбоза после вакцины Johnson&Johnson

Причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, сообщил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США.

«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», – приводит ТАСС слова Маркса в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».

Ранее первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат назвала опасные симптомы после вакцинации препаратом J&J.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.