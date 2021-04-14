 

Определена возможная причина тромбоза после вакцины Johnson&Johnson

14.04.2021, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, сообщил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США.

«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», – приводит ТАСС слова Маркса в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».

Ранее первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат назвала опасные симптомы после вакцинации препаратом J&J.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / “Луцкого террориста” Кривоша отправили в психиатрическую больницу

05.01 / Иранский отчет об упавшем самолете, “Медзакупки” без денег и возвращение Катара. Главное за день

05.01 / Компания TSMC вложит 20 млрд долларов в развитие производства

12.02 / Делегатам Всебелорусского собрания предложили выпить водки

10.03 / Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

17.08 / Эксперты выяснили, в каком возрасте лучше избавляться от лишнего веса

06.01 / В Украине на Рождество полиция усилит меры безопасности – МВД Украины

15.02 / Обновленный Peugeot 308 дебютирует 18 марта

27.10 / У президента ФИФА выявили коронавирус

17.10 / Танцы детей перед «выпивающей публикой» проверит прокуратура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика