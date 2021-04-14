Что произошло за день 13 апреля

Коротко Президент США Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу на нейтральной территории. Байден выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ в Крыму и на границах с Украиной. Кроме того, он заявил, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы. На фоне новостей о телефонном разговоре Байдена и Путина и их возможной встрече рубль резко усилил рост. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден планирует полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Сейчас в Афганистане, по официальным данным, находятся 2,5 тысячи американских военных. Ожидается, что Байден официально объявит о своем решении завтра. На данный момент Белый дом не комментирует информацию. Вооруженные силы РФ в течение трех недель перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ в районы выполнения учебно-боевых задач по обеспечению военной безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что эти меры стали реакцией «на угрожающую РФ военную деятельность Альянса». По словам министра, все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель. Кроме того, штаб Южного военного округа сообщил, что РФ отправила 15 боевых кораблей Каспийской флотилии на Черное море для учений. Полиция доставила депортированного из Франции общественника Магомеда Гадаева в отдел полиции Урус-Мартана в Чеченской Респблике. По информации представительницы Human Rights Watch Татьяны Локшиной, с утра силовики привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте и дали кратко поговорить с матерью, а затем увели. По данным «Кавказского узла», адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать Гадаева и до сих пор не пускают к нему. Навальный сообщил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не отдают Коран и другие присланные книги якобы из-за проверки их «на экстремизм». «Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка. Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит», — объяснил политик. Управление ФСИН по Владимирской области оценило состояние Навального как «удовлетворительное» и сообщило, что по результатам исследований, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез, диагнозы не подтвердились. Жена политика Юлия Навальная рассказала, что сегодня посетила супруга в колонии. Она сообщила, что он говорит с трудом и сильно похудел. В Санкт-Петербурге силовики задержали координатора местного штаба Навального Ирину Фатьянову. Ей вручили протокол об организации несанкционированного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за публикации об акции 31 января в поддержку Навального. Фатьяновой грозит до десяти суток ареста. В Мурманске неизвестные напали на офис соратников Навального. В Воронеже сотрудника местного штаба Навального Андрея Ахмедулова похитили неизвестные. Там же задержали и отвезли в отдел полиции координатора штаба Софию Капиносову, но вскоре отпустили. В сам штаб политика в Воронеже пришла полиция для «проведения осмотра». Сотрудник штаба Навального в Дагестане Мурад Манапов, об исчезновении которого ранее заявляли активисты, нашелся в спецприемнике в Махачкале. В Петербурге задержали гендиректора «Невской мануфактуры», где накануне произошел сильный пожар. Согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, речь может идти о Максиме Макееве. Также силовики задержали его заместителя — мужчину 1984 года рождения. Ему и его начальнику вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Правоохранители заподозрили мужчин в том, что те, зная о нарушениях в зданиях бизнес-центра правил пожарной безопасности, продолжали их эксплуатировать. — Источник: Новая газета