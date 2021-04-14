Мнение: Байден предложил Путину переговоры в третьей стране

1. Байден позвонил Путину для обсуждения текущих проблем. Представляю, чтобы творилось бы в США, когда такой звонок в данных обстоятельствах совершили бы Трамп ("Трамп позвонил для отчета своему хозяину", "Трамп хочет сдать Украину Путину", примерно такие были бы заголовки).

2. Байден предложил Путину провести встречу на территории третьей страны для обсуждения всего спектра американо-российских отношений и противоречий ("Трамп хочет встретиться с Путиным, чтобы сдать ему интересы США", "Трамп хочет заключить сделку с диктатором").

3. Разумеется, когда одни и те же вещи делают Трамп и Байден, на самом деле они делают разные вещи. Неполживые СМИ всегда объяснят, что когда звонит Трамп, то он предает Америку, а когда звонит Байден, он демонстрирует ответственный подход.

4. Сама встреча, если она состоится, будет проходить на фоне бряцанья оружием на украинском направлении, а также после заявлений Байдена, что Путин убийца, а также слива Байдена с темы дебатов. Так что дебаты вполне возможно и будут, но в закрытом режиме. Вероятность "Большой сделки" конечно минимальна. Но как это часто бывает во время Холодных войн, отдельные рамочные договоренности вполне возможны.

5. Шойгу сегодня объявил, что РФ развернула на западном направлении 2 армии, 3 соединения ВДВ и различные части усиления против развернутых у своих границ 40 тыс. штыков стран НАТО. И их дальнейшее пребывание там будет зависеть от того, что происходит на Украине. Толстый намек, что если Украина полезет на ДНР и ЛНР, эти армии и части усиления покатятся по Украине и попутно переедут ВСУ,. Возможно, этой угрозой и вызван звонок Байдена, дабы сохранить ситуацию на Украине в русле управляемого конфликта. С другой стороны, есть например и такой сценарий, предложение переговоров может служить дипломатическим прикрытием для США перед возможной эскалацией на Украине, так как признаки подготовки к активным действиям на Донбассе сохраняются.

6. Также стоит отметить, что Пентагон сегодня объявил, что все же намерен начать выводить войска из Афганистана до 1-го мая и завершить вывод основных сил до 11 сентября. Талибан недоволен тем, что США самостоятельно сдвигают оговоренные сроки вывода, но пока что только на уровне риторики. Отмечают, что это решение связано с переговорами в Москве, где отмечался некоторых прогресс в переговорах с участием Талибана и правительства Афганистана. Но пока что никаких гарантий, что коалиционное правительство будет существовать после ухода США, нет. Пока что Талибан продолжает активно нападать на силы армии и полиции Афганистана, нанося им серьезные потери. Перемирие работает только в отношении США и НАТО. Разумеется, если США все таки свалят из Афганистана, за ними в обозе из Афганистана свалят и сателлиты из стран НАТО отбывающие там повинность.

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