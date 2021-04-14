 

В компании Redmi анонсировали выпуск нового игрового смартфона

14.04.2021, 4:24, Новости дня
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До конца этого месяца компания Redmi намерена представить первый игровой смартфон, выпущенный под своим брендом. По словам руководителя предприятия, потребность в мобильном устройстве такого класса давно назрела.

Дело в том, что примерно 70 процентов владельцев Redmi – молодые и активные люди, которые часто запускают видеоигры на своих гаджетах. Поэтому маркетологи Redmi рассчитывают на высокий спрос уже в самом начале продаж.

Кроме того, китайская компания не намерена отступать от своих принципов и предложит покупателям отличное соотношение хорошего качества и относительно низкой цены. На сегодня известно, что в основе нового смартфона будет положена однокристальная система Dimensity 1200.



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