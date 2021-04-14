 

Компания Spotify представила автоплеер с голосовым управлением

14.04.2021, 4:24, Новости дня
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Компания Spotify решила дополнить список умных устройств на мировом рынке. На сей раз речь идет о плеере для автомобиля, которым можно управлять при помощи голоса.

Многие водители любят управлять машиной и слушать музыку одновременно. Однако для настройки бортовых приемников и проигрывателей необходимо отвлекаться, снимать одну руку с рулевого колеса и т.д.

Решить эту проблему можно, если оснастить устройство функцией голосового управления. В частности, включение и выключение плеера производится при помощи ключевой фразы. Нужно всего лишь сказать: «Hi, Spotify». Ограниченная партия таких устройств уже распространена на территории США для проведения тестов.



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