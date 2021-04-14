В Android добавили функцию для защиты пешеходов

Разработчики из компании Google представили очередной пакет обновления для операционной системы Android, после установки которого на гаджетах появляется новая функция в приложении Digital Wellbeing. Ее основная задача – уменьшить количество наездов машин на пешеходов.

Отметим, что данное приложение, начиная с версии ОС Android 10, является обязательным для предварительной установки.

Работает программа достаточно просто. Алгоритм определяет те моменты, когда пользователь продолжает играть в игры или набирать сообщения и куда-то идти одновременно. Тогда гаджет дает команду: «Heads Up»! Дословно это означает настойчивую просьбу поднять голову, чтобы посмотреть на дорогу и по сторонам.