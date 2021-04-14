 

Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса

14.04.2021, 4:22, Новости дня
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В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, сообщил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

«Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00.

Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.



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