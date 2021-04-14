 

Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал РФ и миру

14.04.2021, 4:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.

«Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.

По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.

В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров РФ и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.

Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры РФ и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / США рассматривают вопрос о введении санкций против семи белорусских чиновников

14.02 / Путин: В Европе и США вообще просто развал какой-то

25.02 / Начались Стартовали продажи пикапа Wuling Journey

24.08 / Зеленский на английском языке призвал мировое сообщество к партнерству с Украиной. Видео

02.02 / Компания Маска научила чипированную обезьяну играть в видеоигры

16.12 / Foreign Affairs – на «саммите за демократию» многие друзья Америки будут лишними

12.11 / Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

24.07 / В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 118 человек

29.12 / Избранный вице-президент США сделала прививку от коронавируса в прямом эфире

07.01 / 4 человека погибли, конгресс возобновил работу — так закончился штурм Капитолия сторонниками Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика