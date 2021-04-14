Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины в ЕС

Американская компания Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз, возможности использования препарата в ЕС «должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA)», сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер.

«Здоровье наших граждан является для нас абсолютным приоритетом, мы придерживаемся научного подхода и, соответственно, оценок ЕМА. Мы приняли к сведению заявление Johnson&Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаемся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации», – приводит слова представителя Еврокомиссии ТАСС.

Де Кеерсмакер подчеркнул, что «пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов». «ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать», – добавил он.

«Пока у ЕС нет никаких собственных данных о применении этой вакцины, поскольку поставки начались только вчера (12 апреля), и она в странах ЕС еще не применялась. В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь – США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах», – заключил представитель Еврокомиссии (ЕК).

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан.

При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов.