Мнение: Иран отвечает

Коротко по Ирану.

После взрыва в Натанзе, Иран решил продемонстрировать, что ущерб незначителен, а ответ неизбежен.

1. Иран анонсировал начало обогащения урана на 60%. Кроме того, Иран установит 1000 новых дополнительных центрифуг, чтобы повысить выработку. Франция уже выразила обеспокоенность этим шагом и призвала остальных участников "ядерной сделки" что-то с этим сделать. Иран заявляет, что пока что это все для развития мирной ядерной энергетики. Пока что. Фактически, теракт организованный Израилем не остановил, а лишь ускорил ядерную программу Ирана, при этом Тегеран использует акт ядерного терроризма как оправдание для своих дальнейших действий. Нетаньяху фактически вручил Тегерану дополнительный козырь для переговоров с США и другими участниками ядерной сделки.

Впрочем, это можно рассматривать и как попытку срыва возобновления ядерной сделки, даже ценой увеличения вероятности того, что Иран в среднесрочной перспективе получит в дополнение к своим разнообразным средствам доставки и ядерную начинку.

2. Иран приостановил сотрудничество с ЕС по вопросам борьбы с терроризмом, наркотиками и беженцами. Это уже ответ на европейские санкции. МИД РФ вчера назвал эти санкции провокационными, которые не способствуют возобновлению ядерной сделки. Нельзя исключать, что эти санкции часть того же курса, в рамках которого был организован теракт в Натанзе , где цель все таже – не допустить возобновления ядерной сделки, которая лучше прочего гарантировала, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. Между тем, группа сенаторов США направила открытое письмо Байдену с призывом признать ошибочность курса Трампа и возобновить ядерную сделку с Ираном. В этой связи, утечка в NYT о том, что за терактом в Натанзе стоит Израиль, выглядит как попытка донести до Ирана, что это израильская самодеятельность и США не имеют к ней отношения.



Стоит отметить, что в списке значатся крайне влиятельные сенаторы от Демократической партии, начиная с Уоррен и Сандерса, которых Байдену трудно игнорировать, чтобы не потерять поддержку левой части демократической партии.

3. Израильское судно Hyperion Ray водоизмещением 21 000 тонн шедшее под Багамским флагом у побережья ОАЭ получило ракетное попадание. То ли с дрона, то ли с корабля. Судно получило некоторые повреждения (ракета попала в борт выше ватерлинии) и зашло в порт для их устранения прикрываясь бельгийским фрегатом. Информацию об атаке подтвердил ливанский канал тесно связанный с "Хезбаллой". Ранее Иран заявлял, что он знает, что за терактом в Натанзе стоит Израиль и ответ будет именно Израилю. Стоит отметить, что Израиль сегодня заявил, что не планирует нападать на иранские суда.

4. Также IWN сегодня заявила, что неназванная иракская группа атаковала израильскую разведывательную базу в северном Ираке и убила нескольких сотрудников Моссада. Никаких доказательств этих заявлений представлено не было. Тем не менее информация уже циркулирует в иранских и израильских СМИ. Тут пока что обождем верить на слово и подождем каких-нибудь фото и видео. Зато атака на очередной американский конвой сегодня подтверждается. Сработал придорожный фугас повредивший одну из машин логистического конвоя снабжения. Как писал еще вчера, одним из вариантов ответа за теракт в Натанзе будут в том числе и удары по американским позициям в Ираке. Интересно, прилетит ли что-то в ближайшие дни по саудитам? Кстати, разведка США выпустила свежий отчет https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf (по нему еще отдельно напишу) по угрозам для США, где в качестве резюме гибридной войны США и Ирана в Ираке выделяется тезис о том, что иранская стратегия предполагает многолетний конфликт с США на территории Ирака.

5. Кроме того, было объявлено, что установлен исполнитель теракта в Натанзе – сейчас он в розыске, а уязвимости в системе безопасности ядерного объекта устраняют. Виновника, если поймают конечно, наверняка прилюдно повесят. Но не факт, что он еще в Иране.

В общем, Иран передает привет всем тем, кто полагал, что он ограничится пустой риторикой.

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