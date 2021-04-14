Акции Intel подешевели после анонса процессора NVIDIA

Презентация выпущенного в компании NVIDIA серверного процессора существенно повлияла на ход биржевых торгов. Так, акции данной компании поднялись в цене на 2%. Однако ценные бумаги Intel подешевели сразу на четыре процента.

Это колоссальный всплеск для одной компании и падение для другой, отмечают аналитики фондового рынка. Особенно если честь, что его спровоцировала обычная новость.

Напомним, что NVIDIA ранее занималась выпуском высококачественных графических процессоров (видеокарт). Однако менеджмент компании в какой-то момент решил расширить ассортимент производств. И вот результат, говорят эксперты. Кстати, Intel до сих пор контролировал 90% мирового рынка серверных процессоров.