Компания Microsoft запускает производство трех новых моделей наушников

Последняя презентация в компании Microsoft была, в основном, посвящена новому ноутбуку Surface Laptop 4. Однако во время данного мероприятия разработчик также представил три новых моделей наушников.

Две из них относятся к классу беспроводных гарнитур. Третья подключается к устройствам через порт USB. В чем еще состоит разница между Surface Headphones 2 Plus и Modern Wireless Headset, а также Modern USB Headset, можно узнать на официальном сайте компании-производителя.

Отметим лишь, что нынешняя беспроводная гарнитура способна работать в автономном режиме до двадцати часов. Цена на представленные изделия компании Microsoft достигает трехсот американских долларов.