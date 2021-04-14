 

Компания Microsoft запускает производство трех новых моделей наушников

14.04.2021, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последняя презентация в компании Microsoft была, в основном, посвящена новому ноутбуку Surface Laptop 4. Однако во время данного мероприятия разработчик также представил три новых моделей наушников.

Две из них относятся к классу беспроводных гарнитур. Третья подключается к устройствам через порт USB. В чем еще состоит разница между Surface Headphones 2 Plus и Modern Wireless Headset, а также Modern USB Headset, можно узнать на официальном сайте компании-производителя.

Отметим лишь, что нынешняя беспроводная гарнитура способна работать в автономном режиме до двадцати часов. Цена на представленные изделия компании Microsoft достигает трехсот американских долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Американцев предупредили о риске задержания и допроса в Китае

26.08 / Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

16.11 / С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу

16.07 / Индия и Китай договорились о разведении сил

12.08 / Минздрав сказал, кому надо сделать прививки от коронавируса в первую очередь

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

17.07 / Вирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апреле

29.03 / Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение

20.09 / Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

21.02 / Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика