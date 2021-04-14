 

Посла РФ вызвали в МИД Швеции

14.04.2021, 3:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский посол вызван в министерство иностранных дел Швеции в связи с (приписываемыми Москве) кибератаками на Федерацию спорта королевства в период с декабря 2017 по май 2018 года, сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде.

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Федерации спорта Швеции, нарушающие существующие нормы. Посла РФ вызвали в МИД для объяснений», – приводит текст заявления Линде ТАСС.

Накануне прокуратура Швеции сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией в период с декабря 2017 года по май 2018-го кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось Полицией безопасности Швеции в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных разведкой России, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных. Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные.

Напомним, в марте 2019 года посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции. В том же месяце полиция безопасности Швеции (СЭПО) обвинила Россию в использовании кибершпионажа в качестве невоенного внешнеполитического инструмента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Бутина: Американцы будут пытаться влиять на информационную повестку в РФ перед выборами

05.04 / Дебютировал новый суперкар Frangivento Sorpasso

09.12 / Байден хочет назначить министром обороны генерала Остина. Он может стать первым афроамериканцем на этой должности

09.12 / В Трускавце расстреляли криминального авторитета по кличке Бзик – СМИ

27.07 / На довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях пройдет онлайн-голосование

05.04 / В МИД не исключили появления в РФ альтернативы системе SWIFT

11.11 / Назначен врио главы «Аэрофлота»

09.12 / В Украине число тестирований на коронавирус снизилось на 20% – данные Минздрава

01.07 / Volkswagen официально представил улучшенный Tiguan

24.07 / Эрдоган объявил о круглосуточной доступности Айя-Софии для молитв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика