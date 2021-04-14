Мнение: Война отменяется?

Байден позвонил Путину. И предложил встретиться на нейтральной территории и обсудить «спектр вопросов, стоящих перед США и Россией».

При этом в сообщение о телефонном разговоре президентов США и России, размещенном на сайте Кремля – ни слова про Украину.

А вот судя по сообщению на сайте Белого дома, наоборот, Байден потому и позвонил Путину, чтобы поговорить про Украину и выразить "обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия в Крыму и на границах с Украиной" , а также подчеркнуть "«непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Похоже, что российско-украинская война отменяется. Или, как минимум, откладывается. До личной встречи президентов двух стран. Возможно, что ради того, что бы Байден позвонил Путину и пригласил на личную встречу, и были затеяны маневры военных….

Или я заблуждаюсь?

Фотографии Путин и Байдена отсюда

—