 

Полмиллиона смартфонов Huawei оказались заражены вирусом Joker

14.04.2021, 2:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, почти 540 тысяч владельцев смартфонов, выпущенных под маркой Huawei, самостоятельно заразили свои смартфоны опасным вирусом Joker.

Люди просто скачивали приложения из интернет-магазина AppGallery, даже не подозревая, что своими руками устанавливают на принадлежащие им устройства вредоносную программу.

Joker открывает доступ к управлению гаджетами. В результате пользователи якобы добровольно скачивают всякий флуд, за который с их счетов автоматически списываются довольно-таки крупные суммы. При этом приложения, которые они действительно скачали, продолжают работать в штатном порядке. Факт массового заражения смартфонов одного производителя установили специалисты компании Doctor Web.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Российское посольство назвало доклад о работе контрразведки Германии «охотой на ведьм»

16.01 / Немцы не считают пригодным ни одного кандидата в канцлеры от партии Меркель

23.10 / В Луганской области ввели запрет на приближение к границе с Россией

14.07 / “Трудно удерживать высококлассных спецов”. НБУ призвал отменить карантинное ограничение зарплат чиновников

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

30.11 / В Рождество лондонских бездомных ждут номера в отелях и трёхразовое питание

14.11 / Морги Одесской области заполнены на 55% из-за пандемии COVID-19 – облгосадминистрация

21.07 / SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

16.08 / Guardian – унизительное поражение — Совбез ООН отказался поддерживать резолюцию США по Ирану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика