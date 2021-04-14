Полмиллиона смартфонов Huawei оказались заражены вирусом Joker

Как стало известно, почти 540 тысяч владельцев смартфонов, выпущенных под маркой Huawei, самостоятельно заразили свои смартфоны опасным вирусом Joker.

Люди просто скачивали приложения из интернет-магазина AppGallery, даже не подозревая, что своими руками устанавливают на принадлежащие им устройства вредоносную программу.

Joker открывает доступ к управлению гаджетами. В результате пользователи якобы добровольно скачивают всякий флуд, за который с их счетов автоматически списываются довольно-таки крупные суммы. При этом приложения, которые они действительно скачали, продолжают работать в штатном порядке. Факт массового заражения смартфонов одного производителя установили специалисты компании Doctor Web.