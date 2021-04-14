Полмиллиона смартфонов Huawei оказались заражены вирусом Joker
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Как стало известно, почти 540 тысяч владельцев смартфонов, выпущенных под маркой Huawei, самостоятельно заразили свои смартфоны опасным вирусом Joker.
Люди просто скачивали приложения из интернет-магазина AppGallery, даже не подозревая, что своими руками устанавливают на принадлежащие им устройства вредоносную программу.
Joker открывает доступ к управлению гаджетами. В результате пользователи якобы добровольно скачивают всякий флуд, за который с их счетов автоматически списываются довольно-таки крупные суммы. При этом приложения, которые они действительно скачали, продолжают работать в штатном порядке. Факт массового заражения смартфонов одного производителя установили специалисты компании Doctor Web.
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