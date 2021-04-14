Приставку Apple TV модернизируют

Завоевавшая популярность телеприставка будет модернизирована, обещают в компании Apple. В новой версии устройства будет установлена веб-камера, благодаря чему через Apple TV можно будет осуществлять видеозвонки.

Кроме камеры, приставка получит современную акустическую систему, говорят представители «яблочной» компании.

Приставка подсоединяется к телевизору, после чего можно будет запустить функцию связи. В результате вы сможете общаться, получая звук из динамиков, а изображение – на большом экране, поясняют разработчики. По мнению экспертов, Apple TV новой версии составит конкуренцию уже вышедшим на мировой рынок умным колонкам, которые также помогают установить видеосвязь.