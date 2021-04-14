Названы сроки поступления в ВС РФ модернизированных танков «Армата»

Танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году, сообщил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Росиии Андрей Ельчанинов.

«В 2022 году первые опытные образцы боевых машин «Армата» поступят в войска для опытной эксплуатации. Это позволит определить формы применения новых образцов, а также устранить возможные конструктивные и производственные недостатки», – сказал Ельчанинов в интервью «Российской газете».

Этот вопрос найдет отражение в новой госпрограмме вооружений, на которую должны выделить не менее 21 трлн рублей, отметил зампред коллегии ВПК.

Напомним, 3 февраля гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе «Армата» разработки «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех) начнутся в этом году.