Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета в Москве

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14.04.2021, 2:34, Новости дня
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве в тренажерном зале на улице Авиационной, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве. По словам источника в правоохранительных органах, убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров по прозвищу Альберт Рыжий.

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве установлены личность и местонахождение подозреваемого», – говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

По данным следствия, 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В жилище, где скрывался подозреваемый, проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК РФ по городу Москве для проведения необходимых следственных действий.

В пресс-службе полиции уточнили, что задержанный 1984 года рождения, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник в одном из фитнес-клубов Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий. Позже стало известно, что убитый являлся гражданином Азербайджана и находился в РФ в статусе беженца.



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