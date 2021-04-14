Эксперт: Вместо «разрядки» США могут спровоцировать новый скандал

Предложенный Джо Байденом российско-американский саммит на нейтральной территории, по форме напоминающий встречу в Хельсинки времен холодной войны, может закончиться публичным скандалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Новость о предстоящей (вроде бы) встрече [президента США Джо] Байдена и [президента РФ Владимира] Путина на нейтральной территории (судя по всему, снова в Хельсинки) вызвала у многих чувство облегчения – чересчур громко в последние дни побрякивали оружием под соответствующие разговоры. А намерение обсудить стратегическую стабильность словно возвращает к старым добрым временам холодной войны – разрядка. Но старых добрых на дворе нет, поэтому саммит, напоминающий по форме прежние, по содержанию может оказаться совсем не таким», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

«Вспомним недавнюю встречу на Аляске делегаций США и КНР, которая предполагалась как знакомство и некое новое начало после нервотрепки эпохи Трампа. Вместо хотя бы поверхностного умиротворения – публичный скандал с демонстрацией непреклонности, глубокое взаимное неудовольствие. Фиксация непреодолимых разногласий, которые подаются в качестве идеологических, по крайней мере, с американской стороны. Да, собственно, и Китай о том же – принципами не торгуем, поучений не слушаем», – отметил Лукьянов.

«Кажется очень странным для первого свидания, но это с какой стороны взглянуть. Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то все логично. Пришли зафиксировать идейную рамку, призыв к растерянным от происходящего союзникам – отставить сомнения, делай как я. Следуй за мной. Если спроецировать все это на Россию, можем ожидать встречи с такими же перепалками и с той же целью. Путина не боимся, РФ – бумажный тигр, наша сила – в наших убеждениях. Залпом весь набор претензий и обещаний про «цену, которую придется заплатить». Чтобы все видели», – считает Лукьянов.

«Иными словами, мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряженность и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности, прежде всего для собственной аудитории, которую надо ободрить. Сомкнуть ряды. Конечно, отличие РФ от Китая – в масштабах ядерного потенциала. Не случайно стратегическая стабильность мелькает, это все по идее не про торговлю и деньги, а про войну и мир. Но это по идее. А там увидим, слишком уж много чего изменилось в поведении и восприятии со старых добрых», – отмечает Лукьянов.

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами РФ и США.