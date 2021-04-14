 

Мнение: “Это наша победа”

14.04.2021, 1:44, Разное
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Девочки-дизайнеры в Златоусте.
Если отзеркалить изображение, никто ни о чем не догадается.

Источник: Colonel Cassad



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