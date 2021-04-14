Facebook запустит новый сервис для быстрых видеосвиданий

Разработчики из Facebook решили предложить пользователям социальной сети сервис для быстрых видеосвиданий. Сейчас проходят последние тестирования, сообщают источники.

Также стало известно, что Facebook определяет, что сервис будет предназначаться для свиданий «добрых людей». Для того чтобы им воспользоваться, нужно будет сначала пояснить, почему вы считаете себя «добрым».

Зато свидание можно будет организовать без проволочек. Не нужны длительные регистрации, общения при помощи текстовых сообщений и прочие формальности, которые обычно предлагают разработчики подобных сервисов. О том, когда сервис будет доступен в сети, компания обещает сообщить дополнительно.