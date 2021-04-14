 

В Роскачестве рассказали, насколько точны популярные фитнес-браслеты

14.04.2021, 1:42, Новости дня
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В первую тройку лучших фитнес-браслетов попали устройства, выпушенные в компании Fitbit. Также среди лучших был назван Huawei Band 4 Pro. Как пояснили специалисты Роскачества, чтобы оценить работу фитнес-браслета, необходимо обратить внимание на несколько основных показателей.

Прежде всего, нужно понять, насколько точно браслет определяет основные физические показатели организма. Особенно важно получать правильную информацию о пульсе и давлении крови. Далее эксперты смотрели на объективность отображения других показателей.

Затем эксперты оценивали технические характеристики устройств: время автономной работы, устойчивость к влаге и ударам, а также удобство использование браслетов и количество доступных функций.



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