В Роскачестве рассказали, насколько точны популярные фитнес-браслеты

В первую тройку лучших фитнес-браслетов попали устройства, выпушенные в компании Fitbit. Также среди лучших был назван Huawei Band 4 Pro. Как пояснили специалисты Роскачества, чтобы оценить работу фитнес-браслета, необходимо обратить внимание на несколько основных показателей.

Прежде всего, нужно понять, насколько точно браслет определяет основные физические показатели организма. Особенно важно получать правильную информацию о пульсе и давлении крови. Далее эксперты смотрели на объективность отображения других показателей.

Затем эксперты оценивали технические характеристики устройств: время автономной работы, устойчивость к влаге и ударам, а также удобство использование браслетов и количество доступных функций.