Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану в Турции

Представители (запрещенного в РФ террористического) движения «Талибан» отказались присутствовать на саммите в Турции по Афганистану до вывода с территории страны всех иностранных войск, сообщило Agence France-Presse.

«До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, [мы] не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану», – приводит ТАСС текст заявления пресс-секретаря запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» в Катаре.

Проведение конференции по мирному урегулированию в Афганистане в Стамбуле запланировано на период с 24 апреля по 4 мая, к участию приглашены представители Республики Афганистан и движения «Талибан».

Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

В конце января стало известно, что администрация Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Трамп также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».