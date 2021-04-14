 

Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану в Турции

14.04.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители (запрещенного в РФ террористического) движения «Талибан» отказались присутствовать на саммите в Турции по Афганистану до вывода с территории страны всех иностранных войск, сообщило Agence France-Presse.

«До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, [мы] не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану», – приводит ТАСС текст заявления пресс-секретаря запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» в Катаре.

Проведение конференции по мирному урегулированию в Афганистане в Стамбуле запланировано на период с 24 апреля по 4 мая, к участию приглашены представители Республики Афганистан и движения «Талибан».

Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

В конце января стало известно, что администрация Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Трамп также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / «Идёт обратный отсчёт» — Конте «охотится за голосами», чтобы остаться на посту премьер-министра Италии

29.10 / Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ

06.07 / В Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в Иране

12.01 / Умер спонсор предвыборной кампании Трампа американский миллиардер Шелдон Адельсон

16.08 / В Раде заявили о готовящемся перевороте на Украине

16.10 / Помпео обвинил РФ, Китай и Индию в распространении дезинформации в США перед выборами

29.10 / Анкара подаёт в суд на Charlie Hebdo за карикатуру на Эрдогана

16.08 / Глава МИД Канады говорил с Тихановской о ситуации в Беларуси

31.07 / Для россиян ввели новое требование при возвращении из-за рубежа

01.02 / Разумков не исключает, что в Раду в третий раз внесут кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика