 

РФ приняла решение о строительстве отдельной орбитальной станции

14.04.2021, 0:58, Разное
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12.04.2021

Руководство РФ утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила газета “Московский комсомолец”.

“Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса”, – сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник.

“Предполагается, что строительство новой станции РОСС начнется уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите. Предположительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год”, – говорится в публикации.

Как отмечается в публикации, решение продиктовано изношенностью ряда модулей российского сегмента.

5 апреля руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы.

“Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы”, – сказал Соловьев.

В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют “лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС” после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым “пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций”.

Совет по Космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, “в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите”.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября прошлого года в “Роскосмосе” сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции. 28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что судьба МКС будет определена “в первом квартале следующего года”.

4 марта замруководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения “Энергии” Юрий Гидзенко сообщил, что “на верхних уровнях” принято решение о продлении срока работы станции до 2028 года.



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