Дети у власти

Угроза для страны — политический инфантилизм, а не вражеские армии.

Когда в новостях снова движение военных частей к русско-украинской границе, маневры в Черном море и перехват американских самолетов — про «летающий Чернобыль» и ракеты на Флориду вряд ли кто забыл, — поведение нашей державы уже даже не хочется рационализировать. Пафосно — политика эсхатологии, примитивно — «русской рулетки». Решения принимаются эмоционально, порывисто, спонтанно: вместо данных и расчетов — сновидения из сказочного мира «геостратегий» и «тайных войн за передел влияния».



Дети играют в «войну» во время плановых тактических учений ВДВ СССР, 1990 год, Литва. Фото: РИА Новости

Понимать логику этих людей полезно — в конце концов, от них в прямом смысле зависят наши жизни, — но иногда, чтобы и самим в этом болоте не увязнуть, важно сделать шаг назад и проверить оптику. Происходящее можно назвать «психологической атакой», как Владимир Пастухов, или «стратегиями по Сунь Цзы», как Юлия Латынина, но главное зонтичное определение, которое нужно прежде всего использовать, — инфантилизм. Сложить из алогичных тезисов противоречивую картину и беззаветно в нее верить — это поведение детей.

В фантастическом романе писателя Лю Цысиня «Эпоха сверхновой» погибают все люди старше 13 лет и мир достается детям. Принимая руководство государствами, дети получают доступ к «роскошным» военным машинам, от танков до баллистических ракет, и хотят немедленно их опробовать. Но начинать глобальную войну им страшно: и тогда они решают организовать «военные игры» на Южном полюсе, составив список «спортивных дисциплин» и участвующих стран (сражаться на авианосцах могут лишь те, у кого они есть).

Такая эрзац-война по правилам удовлетворяет их главную потребность: в зрелищном шоу, где все всерьез и бойцы действительно, как в «настоящих» войнах, погибают за «честь и достоинство» державы.„

Кому нужны глупые предлоги взрослых вроде территории и «противоречий»? Только чистый конвейер ощущений, война в прямом эфире.

Тридцать лет назад Жан Бодрийяр в своем памфлете «Войны в заливе не было» выразил это ощущение: замены войны реальной на войну виртуальную, где имидж и репрезентация войны значат больше, чем события на поле боя. Его идею, что современная война — это «война, как и любовь, с презервативом», помнят все, а вот другую мысль часто забывают: «как в басне Лафонтена, когда разразится настоящая война, вы даже не заметите разницы».

«Военные игры» Цысиня оканчиваются не медальным зачетом, а эскалацией — ядерная сверхдержава чувствует, что проигрывает, и нарушает правила, едва не начав тотальную войну. Китайский фантаст подтверждает интуицию французского философа:

„

презерватив может порваться, от «гибридной» войны — полшага до мировой.

Сегодня метафора Цысиня описывает ситуацию точнее, чем любая «аналитика»: нами правят политики-дети.

Наденем эти линзы, и все сразу ясно с этой страшной «геополитикой»: быстро ругаться и тут же мириться, ценить эфемерное (славу) выше материального (жизни людей), беспокоиться о «зонах интересов» и обсессивно сравнивать себя с другими, постоянно находиться вне состояния покоя, никогда не признавать свои ошибки, бить первым — и упрямиться, упрямиться, чтобы «уступил вот он, а не я!».

Сам факт, что сверхдержава в XXI веке может управляться людьми, которые так и не выросли из восхищения оружием и униформой, поражает. Демократические системы тоже не гарантируют отсутствие деятелей с подобным мировоззрением на высших должностях, но там их хотя бы можно сдержать институтами или не переизбрать. Нам же от наших детей-политиков никуда не деться — сослать их воевать на Южный полюс, увы, пока не выйдет.

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Значит, нужно учиться сосуществовать: и перестать тешить себя иллюзиями, что с ними можно разговаривать как со взрослыми. Дети тяжело воспринимают критику, они обидчивы, легко ранимы; личное и общественное для них нераздельно. Они не понимают, что «лучше для них» — это не то же самое, что «лучше для страны». Без воспитателя, с пальцем на красной кнопке и отрядами ОМОНа под рукой они развращаются мгновенно.

Если вы хотите продуктивного общения, действовать нужно аккуратно. В прямой конфликт не вступать, извиняться первым, льстить им и хвалить — и пытаться, пусть незаметно, потихоньку, хоть чему-то их научить. Это известная стратегия общения с русской властью: любой активист подтвердит вам ее (не гарантированную) эффективность.

Понятно, что «война» для них одновременно и больная тема, и любимая игрушка. Покуситься на нее — сразу вызвать ответную агрессию; вспомним, как на предложение профессора Медведева остановить милитаризацию Арктики и отдать ее под международную юрисдикцию Главнокомандующий ответил ясно и на стиле: «придурок».

Но если что-то повторять из раза в раз, мягко, но настойчиво — возможно, есть шанс, что хотя бы обрывки простой мысли донести удастся. Архаизация российской политической системы достигла невиданных высот, так что начинать возвращение к «взрослости» придется с малого: «война — плохо». Сложное и взрослое слово «пацифизм» пока упоминать не стоит — его время пока не наступило.

Кирилл Фокин

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