 

Мнение: Расовые протесты в Миннесоте

14.04.2021, 0:50, Разное
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Расовые протесты в Миннесоте

В Миннесоте продолжаются расовые протесты после очередного убийства цветного местной полицией.
Согласно объяснению местной полиции, офицер Ким Поттер случайно застрелила нарушителя правил дорожного движения, который находился в розыске за другие мелкие нарушения.
Якобы, перепутала тазер с пистолетом во время того, как задержанный начал вырываться и пытался уехать.. В пользу этого объяснения играет запись с нательной камеры полицейского, где зафиксированы слова "Черт, я кажется застрелила его".
Понятное дело, что такие объяснения протестующих не удовлетворяют, поэтому протесты с требованием наказать виновного продолжаются.
Протестующие по традиции громили магазины и муниципальное имущество, полиция применяла дубинки, газ и резиновые пули.

Видео с нательной камеры.


Пистолет и тазер.


Убитый полицией Даунт Райт.

Источник: Colonel Cassad



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