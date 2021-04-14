Мнение: Расовые протесты в Миннесоте

Расовые протесты в Миннесоте

В Миннесоте продолжаются расовые протесты после очередного убийства цветного местной полицией.

Согласно объяснению местной полиции, офицер Ким Поттер случайно застрелила нарушителя правил дорожного движения, который находился в розыске за другие мелкие нарушения.

Якобы, перепутала тазер с пистолетом во время того, как задержанный начал вырываться и пытался уехать.. В пользу этого объяснения играет запись с нательной камеры полицейского, где зафиксированы слова "Черт, я кажется застрелила его".

Понятное дело, что такие объяснения протестующих не удовлетворяют, поэтому протесты с требованием наказать виновного продолжаются.

Протестующие по традиции громили магазины и муниципальное имущество, полиция применяла дубинки, газ и резиновые пули.

Видео с нательной камеры.



Пистолет и тазер.



Убитый полицией Даунт Райт.

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