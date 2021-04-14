 

Привычка указывать другим людям на грамматические ошибки говорит о характере человека

14.04.2021, 0:48, Новости дня
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В чатах, комментариях и публикациях социальных сетей чуть ли не каждый второй текст написан с опечатками. Большинство не обращает на них внимания, понимая, что их авторы, возможно, набирали свои сообщения на неудобных клавиатурах смартфонов. Но попадаются и педанты, которым «трудно пройти мимо».

Кто же эти люди, считающие своим долгом обязательно указать своим собеседникам на каждую грамматическую ошибку и опечатку?

Ученые провели исследование в фокус-группе из 80 человек и установили, что привычка обращать внимание на чужие ошибки в текстах присуща интровертам. Экстраверты делали это только в самых крайних случаях. Оказалось, что люди с более скрытным характером склонны осуждать других за ошибки не только в текстах.



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