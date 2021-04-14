 

Мужчина утонул в пруду в московском парке

14.04.2021, 0:46, Новости дня
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В парке «Торфянка» в пруду утонул мужчина, сообщил источник в экстренных службах.

«Похоже, что погиб. Вызвали водолазов», – передает сообщение телеканал «360».

По словам собеседника, на место происшествия вызывали психологов для того, чтобы они успокоили родственников погибшего. Как сообщили в социальных сетях, мужчина утонул, бросившись спасать щенка.

В июле прошлого года под Саратовом в пруду утонула 12-летняя девочка.

 



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