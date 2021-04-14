 

Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США

14.04.2021, 0:46, Новости дня
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Если лидеры РФ Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии.

«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС.

Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.

Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.



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