Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США

Если лидеры РФ Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии.

«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС.

Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.

Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.