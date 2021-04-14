Почему Мордюкова обиделась на Гарасимова во время съемок фильма “Тихий Дон”

Трехсерийный фильм рассказывает о судьбах людей, сломленных Первой мировой войной и Октябрьской революцией, а также о личной трагедии казака Григория Мелехова. Эта лента стала второй попыткой Сергея Герасимова воплотить на экране эпопею “Тихий Дон”. Первый раз он задумал снять кино по роману Шолохова еще в 1939 году, но тогда заявку режиссера отклонили, так как Сталин недолюбливал писателя. Вторая попытка оказалась удачной, и в августе 1956 года режиссер приступил к съемкам в павильонах киностудии им. Горького.

На главную женскую роль пробовались многие актрисы, но выбор пал на юную Элину Быстрицкую, которая, кстати, страстно мечтала об этой роли. Последнее слово было за Михаилом Шолоховым – он лично отсматривал кинопробы. Когда увидел на экране Быстрицкую, воскликнул: “Так вот же Аксинья!”.

За такое решение на Сергея Герасимова обиделась Нонна Мордюкова. Она считала, что роль должна достаться ей, ведь кому как не настоящей донской казачке играть Аксинью! Но увы, автор романа так не считал.

Ради роли Элина Быстрицкая поправилась на 15 килограммов. Актрисе приходилось многому учиться у местных жителей – например, носить воду в коромысле так, чтобы та не расплескивалась. А еще актриса ужасно боялась лошадей, но этот страх пришлось перебороть и сесть в седло.

“Я никак не могла в начале понять, как это ведра с водой можно нести бедрами, если они на коромысле. А баба Уля давала мне указания: “Ты понимаешь, энту воду надо не просто таскать, а чтобы Гришке понравилось”, – вспоминала процесс подготовки к роли Элина Быстрицкая.

Главную роль Сергей Герасимов доверил малоизвестному актеру из Театра им. Станиславского. Петр Глебов, которому на момент съемок было за сорок, по мнению режиссера, идеально подходил под описание

Григория Мелехова.

Стоит отметить, что изначально Гришку должен был исполнить Сергей Бондарчук, но Герасимов случайно заметил Глебова в массовке и пригласил на пробы. Роль Мелехова была близка артисту. Он провел детство в деревне и хорошо понимал принципы сельской жизни: умел пахать, скакать на лошади, косить, удить рыбу. Позднее Глебов называл день, когда его утвердили на роль Мелехова, своим днем рождения.

Перед началом съемок режиссер собрал группу и объявил: “Мы начинаем работу над “Тихим Доном”, и вам предстоит стать другими людьми”. Он предупредил актеров, чтобы все подготовили свои руки: они должны были стать похожими на руки людей, работающих на земле.

Основным местом натурных съемок был хутор Диченский в Каменском районе Ростовской области. Также некоторые сцены фильма были отсняты в Каменске-Шахтинском, неподалеку от которого даже возвели макет Новочеркасского вокзала.

Жители хутора снимались в массовке и эпизодических ролях, а актеры жили в семьях казаков, наблюдая за бытом и особенностями казачьей жизни. По словам Элины Быстрицкой, местные поразили артистов своей приветливостью, тактичностью и заботой: казаки не донимали расспросами, не глядели в спину.

Сергей Герасимов неоднократно повторял, что “Тихий Дон” снял не он, а именно эти люди, настоящие казаки, сохранившие воспоминания о патриархальном казачьем образе жизни. Местные жители серьезно подошли к фильму. Многие достали из сундуков свои старые костюмы, платья, украшения, и всем этим разрешили пользоваться во время работы над картиной.

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