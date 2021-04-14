Спасатели подключили беспилотники к поискам разбившегося под Саратовом самолета

В Саратовской области с помощью беспилотников ведутся поиски на месте крушения легкомоторного самолета, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Продолжаются поисковые работы в Марксовском районе. С помощью беспилотной авиации, катеров сотрудники МЧС и спасатели обследуют окрестности предполагаемого места крушения», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Катастрофа произошла между населенными пунктами Подлесное и Михайловка, точное место крушения самолета не обнаружено, рассказали в ведомстве. Тем временем источник в экстренных службах сообщил, что информация о падении судна не подтвердилась. «Сообщение об упавшем самолете, предварительно, оказалось ложным. На месте предполагаемого крушения в Марксовском районе не обнаружено останков воздушного судна», – сказал собеседник агентства.

В начале января в небе над Ленинградской областью столкнулись два самолета.