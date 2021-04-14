В Аргентине заявили о достаточности одной дозы «Спутника V» для переболевших коронавирусом

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает выработку антител к вирусу у большинства переболевших COVID-19, и второй компонент может быть излишним, говорится в исследовании, проведенном аргентинскими учеными.

Глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник, руководившая исследованием, сообщила, что «Спутник V» вызывал сильный иммунный ответ у большинства привившихся. «Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Аргентины.

Как говорится в исследовании, после введения второго компонента вакцины количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в группе переболевших «не было обнаружено значительных изменений в количестве антител» при сравнении двух доз.

Аргентинские ученые также выяснили, что у 94% привившихся первым компонентом выработались специфические антитела, в случае вакцинации двумя компонентами антитела были выявлены у 100% участников исследования. В ходе анализа было также установлено, что у привившихся, которые до вакцинации переболели коронавирусом, «выработалось в пять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы, но не болел COVID-19».

Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины 23 декабря. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины.

Партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года, 16 января было доставлено 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.