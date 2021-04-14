 

Суд удовлетворил иск «Царьграда» к Google о блокировке YouTube-канала

14.04.2021, 0:24, Новости дня
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград» к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube, в случае неисполнения решения американской компании грозит прогрессивная неустойка, сообщил пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский.

«Решение суда такое: возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала «Царьград» в YouTube. Договор на монетизацию YouTube-канала, который был заключен, исполнить. При неисполнении судебного решения, если Google не вернет доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку – 100 тыс. рублей в первые сутки», – приводит слова Рукобратского ТАСС.

По его словам, в течение двух месяцев Google имеет право подать апелляцию, до этого времени судебное решение не будет вступать в силу. Он также пояснил, что ежедневно прогрессивная неустойка увеличивается: первые сутки – 100 тыс. рублей, вторые – 200 тыс. руб., третьи – 400 тыс. рублей, четвертые – 800 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.



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