Путин и Меркель согласны с тем, что таинственные смерти властителей “Великой перезагрузки”, связанных с принцем Чарльзом, “не случайны”

Blog by admin

Whatdoesitmean.com, имеющий обыкновение ссылаться на инсайдерские источники информации в РФ, опубликовал 9 апреля данный материал под заголовком: “Putin-Merkel Agree Mysterious Deaths Of “Great Reset” Overlords Linked To Prince Charles “Not Coincidence”“.

Ниже перевод статьи:

Чтобы лучше понять значение нового доклада Совета Безопасности (СБ), циркулирующего сегодня(на 9 апреля) в Кремле, первая часть стенограммы которого раскрывает удивительный обмен мнениями между президентом Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель во время их вчерашней телефонной конференции, необходимо сначала изучить историю их более чем 40-летних тесных личных отношений.

История начинается с канцлера Меркель, родившейся в Западной Германии в первые годы Холодной войны и вступившей в 1968 году в Союз свободной немецкой молодежи, официальное коммунистическое молодежное движение, спонсируемое правящей Марксистско–ленинской социалистической единой партией Германии. После чего Меркель переехала в Восточную Германию, где она изучала физику с 1973 по 1978 год в университете Карла Маркса в Лейпциге и в конце учебы, когда Меркель подала заявку на должность доцента в инженерной школе,в качестве условия для получения работы ей сообщили, что она должна будет согласиться отчитываться о своих коллегах перед офицерами Министерства государственной безопасности (Штази).

Меркель отказалась под тем предлогом, что она не может достаточно хорошо хранить тайны, чтобы быть эффективным шпионом, что затем побудило Штази запросить дальнейших указаний у Комитета государственной безопасности (КГБ) — главной разведывательной организации бывшего Советского Союза,которойШтази контролировалось и направлялось, прежде всего применительно к шпионской деятельности с участиемзападногерманских граждан, имеющих громкую репутацию — таких как Меркель.

Когда КГБ получил досье Штази на Меркель, оно было передано сотруднику Второго главного управления (контрразведки) Владимиру Путину, который присоединился к КГБ в 1975 году и был принят на работу благодаря тому, что он бегло говорил на немецком языке, который изучал с 15-летнего возраста в ленинградской средней школе № 281.

Поскольку файлы ныне несуществующих КГБ и Штази с упоминанием об отношениях между Меркель и Путиным были вычищены, примечательно, что Меркель работала и училась в Центральном институте физической химии Академии наук в районе Берлин-Адлерсхоф (район Восточной Германии) с 1978 по 1990 год. Это район жизненно важного значения, потому что Штази размещало там свой элитный 12-тысячный гвардейский полк и основным контактом КГБ с 1985 по 1990 год был первый офицер Главного управления Владимир Путин. После чего мы увидели, как ГДР и СССР прекратили существование, а затем, как ни удивительно, Путин стал лидером Российской Федерации в последний день 1999 года, а Меркель стала лидером Германии 22 ноября 2005 года и сейчас являются лидерами крупнейших держав и политическими долгожителями.

Зная эту предисторию, неудивительно, что эта расшифровка стенограммы показывает, что президент Путин и канцлер Меркель согласны с тем, что Соединенные Штаты понимают, что они не могут остановить проект Северный поток-2 своими санкциями, поэтому они пытаются оказать давление на европейцев. Но Вашингтону вряд ли удастся заставить Европу ввести официальные санкции против трубопровода и сорвать его строительство, поскольку ЕС понимает его значимость, а этот проект имеет важнейшее значение для Германии, поскольку низкая стоимость российского газа повышает эффективность немецкой промышленности.

Однако наиболее интересным в этой стенограмме является обмен мнениями между президентом Путиным и канцлером Меркель об их соответствующих позициях, сформулированных на Всемирном экономическом форуме, где Меркель заявила, что пандемия является “катастрофой века” и обнажает “слабые стороны нашего общества”, а Путин предупредил: “Излишне говорить, что прямых параллелей в истории нет. Однако некоторые эксперты — и я уважаю их мнение — сравнивают нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами… Я хотел бы отметить негативные демографические последствия продолжающегося социального кризиса и кризиса ценностей, которые могут привести к тому, что человечество потеряет целые цивилизационные и культурные континенты”.

Во время этой беседы президент Путин и канцлер Меркель подробно обсудили повестку дня «Великой перезагрузки», выдвинутую фракцией социалистов-глобалистов на Всемирном экономическом форуме и в ходе самого удивительного обмена мнениями между ними эта стенограмма показывает:

Меркель: «Prinz Charles hat einen anderen verloren…»

Путин: «Das macht zwei…»

Меркель: «Der erste war sein Favorit, weißt du…»

Путин: «Ja, ich wurde informiert…»

Меркель: «Dies ist kein Zufall…»

Путин: «Das wissen wir auch».

Перевод:

Меркель: «Принц Чарльз потерял ещё одного…»

Путин: «Получается двоих»

Меркель: «Знаешь, первый был его фаворитом…»

Путин: «Да, мне сообщили…»

Меркель: «Это не совпадение…»

Путин: «Мы тоже это знаем…».

В контексте этого замечательного обмена мнениями между президентом Путиным и канцлером Меркель видно, что принц Чарльз является главным сторонником социалистско-глобалистской программы «Великой перезагрузки» и двумя из самых ярых социалист-глобалистских союзников по этой теме были богатейший человек Великобритании сэр Ричард Саттон и Петр Келлнер, самый богатый человек в Чешской Республике — с принцем Чарльзом, который впервые встретился с Келлнером во время посещения Чешской Республики в 1991 году, а в 2009 году принц Чарльз руководил усилиями по выбору Келлнера в качестве молодого глобального лидера Всемирного экономического форума.

Две недели назад, 27 марта, поступило сообщение о том, что Петр Келлнер погиб в результате загадочного крушения вертолёта на Аляске, а вчера сообщалось, что сэр Ричард Саттон был таинственным образом зарезан в своем доме в Западной Англии. Теперь к нам присоединилась новость о том, что отец принца Чарльза, принц Филипп (муж королевы Елизаветы II) скончался в больнице в возрасте 99 лет.

Значение того, что президент Путин и канцлер Меркель согласились с тем, что таинственная смерть близких союзников принца Чарльза социалистов-глобалистов сэра Ричарда Саттона и Петра Келлнера не случайна, является монументальным, особенно потому, что это убедительно свидетельствует о том, что эти смерти являются целенаправленными убийствами, посланными как сигнал сторонникам «Великой перезагрузки». И, как и следовало ожидать, поскольку эта социалистически-глобалистская повестка дня стремится переделать весь мир, мощные силы, противостоящие ей, никогда не позволят этому случиться. Вот почему президент Путин предупредил этих опасных идиотов на Всемирном экономическом форуме, что путь, по которому они идут, точно такой же, как и в 1930-х годах, который предсказуемо привел к Второй мировой войне.