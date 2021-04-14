«Ядерное несдерживание»

Чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы РФ демонстративно выведены на маршруты боевого патрулирования.

Упорные стычки, перемежающиеся перемириями, продолжаются в Донбассе уже седьмой год, но линия контроля никак не менялась с февраля 15-го года, когда при существенной поддержке российских военных, с использованием тяжелых огнеметов бойцов ВСУ выбили сначала из развалин здания донецкого аэропорта, а потом из Дебальцевского выступа к северу от Донецка. Нынешнее обострение, начавшееся после Нового года, пока само по себе не слишком отличается от обычной донецкой круговерти. Наблюдатели ОБСЕ регистрируют нарастающий итог нарушений режима прекращения огня, обе стороны привычно обвиняют друг друга, но есть принципиальное отличие от кровавой рутины последних лет: российское Минобороны начало невиданную всеобщую мобилизацию по всей стране от Чукотки до Калининграда и выдвижение войск к границам Украины под предлогом «контрольной проверки боеготовности после окончания зимнего периода обучения».

После 2014 года, когда стало ясно, что конфликт в Донбассе — всерьез и надолго, на границу с Украиной были выдвинуты и развернуты на постоянной основе очень серьезные силы и средства. Вооруженные силы самопровозглашенных республик Донбасса сведены в два корпуса: 1-й в «ДНР» со штабом в Донецке и 2-й в «ЛНР» со штабом в Луганске. Формально корпуса именуются «народной милицией» и совершенно независимы, в том числе друг от друга. Но дееспособная система военного управления так функционировать в боевых условиях не может. Оперативно корпуса подчиняются штабу 8-й гвардейской общевойсковой армии (8 гв. ОА) Южного военного округа (ЮВО), которую в 2017-м развернули в Новочеркасске. Между рекой Дон и границей с Донбассом развернуты гарнизоны воссозданной в 16-м году 150-й МСД (мотострелковой дивизии) 8 гв. ОА. 150-я МСД, по сути, двойная дивизия шестиполкового состава, вооруженная модернизированными танками Т-72Б3. Это — основной, постоянный оперативный резерв «ДНР» и «ЛНР» на случай любого обострения ситуации. Кроме того, в 15-м году из-под Нижнего Новгорода в Воронеж переехал штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии (20 гв. ОА) Западного военного округа (ЗВО). Одновременно к украинской границе из Нижнего была переведена подчиненная 20 гв. ОА 3-я МСД четырехполкового состава.

В Крыму в 17-м году был развернут 22-й армейский корпус. В его составе 126-я отдельная бригада постоянной готовности, вооруженная танками Т-72Б3, и 127-я бригада спецназа. 22-й корпус подчинен Черноморскому флоту (ЧФ) и числится силами береговой обороны.

По сравнению с 2014 годом ВСУ намного лучше готовы, но вооружение у них по большей части советское.

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С учетом качественного превосходства российских военных и их тотального превосходства в воздухе и на море подтягивать сколько-нибудь значительные дополнительные силы к украинской границе для сдерживания возможного наступления ВСУ — излишне.

Украинские военные в любом случае будут гарантированно остановлены и отброшены. Это прекрасно понимают в Киеве, в Донбассе и в Москве. Тем не менее в марте — апреле нынешнего года началось перемещение дополнительных сил в Крым и на украинскую границу. Началась «контрольная проверка боеготовности» в ЮВО, включая ЧФ и Каспийскую флотилию (КФ), а 6 апреля — во всех округах и на Северном флоте, на Курильских островах, на Крайнем Севере и на Камчатке. Общее по стране число выведенных «в поле» официально не объявлялось, только сказано о «проведении в апреле 4048 учений». Но речь может идти о более чем полумиллионе человек.

Позиции ВСУ, Краматорск, апрель 2021 год. Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что в «контрольной проверке» в ЦВО участвует «свыше 70 тыс. человек». ЦВО — это Сибирь, Урал и Поволжье, главный тыловой резерв ВС РФ. Сообщается, что именно войска из состава ЦВО перебрасывают в район Воронежа, Белгорода и Брянска — очевидно, для усиления 20 гв. ОА. К северу от Донбасса развертывается мощная группировка, которая может быть еще усилена частями 1-й гвардейской танковой армии (1 гв. ТА) ЗВО — единственной танковой армии в составе ВС РФ. Более 15 тысяч военнослужащих 1 гв. ТА уже выведены «в поле» в рамках «контрольной проверки», но пока нет сообщений об их переброске непосредственно на украинскую границу.

Ситуация в регионе

Одновременно с формированием мощной группировки на северном (правом) фланге российский Генштаб усиливает левый фланг на юге. В Крым передислоцированы десантники 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ (7 гв. ДШД), где они отрабатывают парашютное десантирование с захватом и удержанием стратегического объекта (аэродрома) до подхода основных сил, а также высадку с моря с бронетехникой с больших десантных кораблей (БДК). В РФ наметился серьезный кризис с военной транспортной авиацией (ВТА). Основная рабочая лошадка ВТА ВКС — средний Ил-76МД — оснащена двигателями Д-30КП запорожского завода «Мотор Сич», которые больше не поставляются из-за войны и санкций. Новых Ил-76 с российским двигателем ПС-90А-76 за последние годы сделали всего несколько штук. По ходу сирийской операции самолеты ВТА нещадно использовали для переброски на Хмеймим техники, припасов и чего угодно, катастрофически истощив моторесурс парка. Теперь приходится выкручиваться. В Крыму на учениях 7 Ил-76МД высадили с парашютами всего батальон в 350 бойцов 7 гв. ДШД, он занял аэродром, куда перебросили подкрепления, которые потом захватили кусок побережья, куда уже с моря высадились еще десантники.

Тем временем из Лондона сообщили, что 21 марта через Ла-Манш на юг прошла группировка из трех БДК Балтийского флота — «Минска», «Калининграда» и «Королева» в сопровождении корвета «Бойкий». Это сравнительно новые по понятиям нашего флота БДК проекта 775, построенные в восьмидесятые годы на Гданьской судоверфи. Каждый БДК может взять на борт и перевезти до батальона десантников и до 12 танков. В Британском королевском ВМФ полагают, что на борту был десант (морпехи Балтфлота), отправленный вокруг Европы в Черное море, где в составе ЧФ есть еще четыре БДК проекта 775, три более старых БДК советской постройки, а также малые десантные корабли. 8 апреля было объявлено, что «в рамках контрольной проверки более десяти десантных и артиллерийских катеров и судов КФ совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море» через Волгу, Волго-Донской канал, Дон и Азовское море. Очевидно, на борту — морпехи КФ. Похоже, в Черном море может собраться группировка до 25 десантных кораблей разных классов плюс десятки боевых и вспомогательных кораблей и судов. Эта армада способна высадить на необорудованное прибережье где-нибудь между Одессой и Николаевым больше 10 батальонов морпехов, десантников и спецназовцев только в первой волне. Возможны также вспомогательные тактические десанты с моря и с воздуха.

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Все это выглядит так, будто российский Генштаб собирает силы и средства для возможного проведения «глубокой» стратегической операции.

Пока 1-й и 2-й корпуса в Донбассе при поддержке оперативного резерва (8 гв. ОА) связывают противника с фронта, фланговые группировки осуществляют «стратегические Канны» — операцию по окружению, уничтожению и пленению основной группировки ВСУ в Донбассе, прямо как в учебном пособии Академии Генштаба. Мощный танковый клин правого фланга, нанося удар на юго-запад через Харьков, рассекает слабую украинскую оборону, прорываясь через места, где с 1943 года никто ни с кем не воевал. Где-то на Левобережье, в нижнем течении Днепра, встречный южный клин из Крыма смыкается с северным. Мощный воздушно-морской десант вносит дополнительный элемент хаоса в украинскую систему управления войсками. Основные русскоязычные города юга и востока будут заняты в ходе победоносной и быстротечной операции (блицкрига). Остаток Украины будет лишен доступа к морю. Как было недавно заявлено, настанет конец Украины как государства.

Донецк, апрель 2021 года. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В ходе нынешней «контрольной проверки» российские войска выдвигаются и разворачиваются практически без маскировки, и официальные лица мало что скрывают. Мол, у РФ есть суверенное право передвигать войска по своей территории, и на украинской границе держать их будут сколько надо, исходя из интересов национальной безопасности. 1 апреля министр обороны Украины Андрей Таран процитировал своего американского коллегу Ллойда Остина, который пообещал, по мнению украинской стороны, что «в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ». Чем реально Вашингтон поможет Киеву — неясно, но 8 апреля было объявлено, что российские войска стратегического назначения (РВСН) приведены в высшую степень боевой готовности в рамках «контрольной проверки», причем мобильные межконтинентальные ракетные комплексы были массово «выведены на маршруты боевого патрулирования», что американцы должны четко видеть из космоса.

Проводя демонстративную мобилизацию сил и средств, Москва посылает четкий сигнал всем, что готова к любому развитию событий, в том числе, как было объявлено в Кремле, к худшему варианту развития отношений с США. Это и есть ядерное сдерживание: Киев должен пойти на существенные уступки, начать выполнять Минские соглашения в их московской интерпретации, вернуть в эфир, например, пророссийские телеканалы NewsOne, ZIK и 112 и прекратить преследовать Виктора Медведчука, личного друга Владимира Путина. Запад должен оказать на Украину давление, чтобы она подчинилась, и дать твердокаменные гарантии невступления Украины ни в НАТО, ни в ЕС.

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Тогда уже составленные военные планы могут остаться на бумаге, а собранные с немалым трудом и расходами ударные группировки постепенно рассосутся, выполнив нормативы «контрольной проверки боеготовности». Но надо понимать, что время принятия кардинальных решений ограничено. Собранные группировки не могут ждать приказа, будучи отмобилизованными, бесконечно: их надо отправлять домой и демобилизовать, подготовленных призывников, отслуживших год, надо отправлять в дембель и заменять новыми. Сходную по масштабу «контрольную проверку боеготовности» можно будет при желании повторить в лучшем случае где-то к сентябрю.

Фото: РИА Новости

Сходной по масштабу мобилизации, включая стратегические ядерные силы, не было, наверное, с 1973 года, когда в последней фазе «войны Судного дня» советские дивизии ВДВ уже садились в самолеты ВТА высаживаться на аэродромах в Египте, чтобы воевать с ЦАХАЛ, куда были предположительно уже завезены тактические ядерные заряды, а США в ответ привели свои десантные дивизии в готовность, чтобы лететь туда же и воевать на стороне израильтян, а также подняли на две ступени общий уровень боевой готовности с DEFCON 5 до DEFCON 3. По ходу Карибского ядерного кризиса 1962-го для стратегической авиации США был введен DEFCON 2. Система уровней DEFCON была разработана в 1959-м. DEFCON 1 — ядерная война неизбежна или уже началась — не вводился в США никогда, кроме как для контрольных проверок.

Ядерные тревоги 1962-го и 1973-го закончились срочными переговорами сторон и компромиссами, всерьез и надолго «заморозившими» региональные конфликты, которые чуть не привели к гарантированному взаимному уничтожению США и СССР. Некоторые элементы тех решений до сих пор еще держатся и на Ближнем Востоке, и на Кубе — так хорошо и капитально провели «заморозку». Не стоит никакой региональный конфликт того, чтобы рисковать превратить Россию в необитаемую радиоактивную пустыню. Для переговоров еще есть время. На великой Русской равнине от Балтики до Черного моря дотаивает снег, стоит распутица, разлились реки и ручьи на украинском Левобережье, которые летом курица перейдет, но которые сейчас придется форсировать с неизбежной задержкой темпов возможного наступления. Надо еще с месяц ждать до середины мая, когда поля и грунтовые дороги подсохнут, а ручьи и реки войдут в берега. Кроме того, в РФ значительные силы и средства заняты подготовкой к майскому параду и освободятся после 9-го.

Но чтобы надолго «заморозить» Донбасс, нужно хотя бы начать серьезный торг. А сейчас нет у Москвы фактически никаких контактов ни с Вашингтоном, ни с Киевом, ни с Брюсселем, и посол Анатолий Антонов отозван в Москву. Есть контакты с Берлином и Парижем, но и они в последнее время стали неконструктивны.

Многие в Москве полагают, что украинская государственность уже распадается, что масштабной угрозы может оказаться достаточно, чтобы она рухнула. А если нет, то мощного, но короткого удара хватит, чтобы химера украинской национальной государственности рассыпалась в прах. В 14-м году украинское сопротивление было неэффективным и дезорганизованным. Похоже, что и сегодня общее мнение сводится к тому, что украинцами вновь будут командовать дураки или предатели. У силового решения украинского вопроса, очевидно, есть влиятельные сторонники.

Павел Фельгенгауэр

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