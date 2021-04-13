 

Мнение: Riot Control Simulator

13.04.2021, 23:58, Разное
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В Стиме анонсировали чудо-игру – симулятор подавления массовых беспорядков, где игроку предлагается выступать на стороне полиции и давить массовые протесты.

С точки зрения механик все выглядит достаточно кондово, но концепция конечно улыбнула.
Так и напрашивается выход DLC – "Белорусский ОМОН" с заданиями – отлови 10 змагаров и отвези на Окрестина (с ачивкой в Стим), "Полиция Сиэтла" (возьми штурмом Автономную Зону Сиэтла избив не менее 20 протестующих и лично надев наручники на Раза Симоне), "Стоп коронавирус!" (избивать тех, кто не носит маски в Берлине).
В общем, тут может быть много идей, хотя вряд ли это сделает игру лучше.

Источник: Colonel Cassad



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