Мнение: Riot Control Simulator

В Стиме анонсировали чудо-игру – симулятор подавления массовых беспорядков, где игроку предлагается выступать на стороне полиции и давить массовые протесты.

С точки зрения механик все выглядит достаточно кондово, но концепция конечно улыбнула.

Так и напрашивается выход DLC – "Белорусский ОМОН" с заданиями – отлови 10 змагаров и отвези на Окрестина (с ачивкой в Стим), "Полиция Сиэтла" (возьми штурмом Автономную Зону Сиэтла избив не менее 20 протестующих и лично надев наручники на Раза Симоне), "Стоп коронавирус!" (избивать тех, кто не носит маски в Берлине).

В общем, тут может быть много идей, хотя вряд ли это сделает игру лучше.

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