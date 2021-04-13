 

France 2 – переполненные пабы и танцующие продавцы — Великобритания выходит из карантина

13.04.2021, 23:52, Новости дня
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В Лондоне царит радостное оживление: террасы пабов забиты посетителями, люди штурмуют магазины, где продавцы внезапно пускаются в пляс — кажется, что отмена ограничений стала для Соединённого Королевства гигантским шагом к выходу из кризиса, передаёт France 2. Сократить распространение коронавируса помог введённый с прошлого года национальный карантин и массовая вакцинация, которая благодаря «агрессивной и нечестной стратегии» властей началась в Великобритании раньше, чем в Евросоюзе.

Возвращение социальной жизни и улыбок: на террасах ресторанов, пабов, забронированных на всю неделю, и в магазинах, которые берут штурмом в центре Лондона, где некоторые продавцы от радости устраивают импровизированные танцы. У британцев сегодня такое чувство, будто они сделали гигантский шаг к выходу из кризиса.

БРИТАНЕЦ: Это великолепно, потрясающе — вернуться и иметь возможность наслаждаться (жизнью. — ИноТВ).

БРИТАНКА: Очевидно, что это (карантин. — ИноТВ) очень помогло. Но здесь мы все считаем, что война ещё не выиграна и очень важно проявлять осторожность.

Теперь в среднем по Великобритании регистрируют только 2600 случаев заболевания ежедневно. В стране с самым высоким показателем смертности (от коронавируса. — ИноТВ) в Европе, где ограничительные меры долгое время запаздывали и были недостаточными, ситуация смогла улучшиться главным образом благодаря национальному карантину. С сентября всё было закрыто, а вакцинация ускорила позитивную тенденцию. Первую дозу получило 47 процентов населения — гораздо больше, чем во Франции, Германии или Италии. Что касается второй дозы, здесь разрыв меньше, но Соединённое Королевство остаётся впереди. Правительство Бориса Джонсона предполагает, что вакцинация уже спасла 10 400 жизней людей старше 60 лет.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Соединённого Королевства (6 апреля 2021 года): Очевидно, это (вакцинация. — ИноТВ) начинает благотворно сказываться на динамике эпидемии.

Для скорейшего начала вакцинации Великобритания раньше начала ею заниматься: например, контракт с Pfizer был подписан на три-четыре месяца раньше, чем в Европе, главным образом потому, что правительство согласилось дороже заплатить за вакцины.

ТОНИ ТРЕВЕРС, директор исследовательского центра Лондонской школы экономики: Они закупили вакцину задолго до того, как стало известно, будет ли она эффективной. Всё это было пари пари, которое себя оправдало. Всё могло закончиться провалом, но в конечном итоге прошло успешно.

МАТЬЁ БУАССО, корреспондент France Télévisions в Лондоне: В глазах Евросоюза своим успехом Великобритания обязана агрессивной и даже нечестной стратегии. Действительно, Соединённое Королевство импортирует вакцины, главным образом AstraZeneca, которые были произведены в Старом Свете, однако со своей стороны запрещает экспортировать те, которые произведены на заводах здесь, в Великобритании.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.



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