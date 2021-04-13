 

Онкобольная звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти показала фото без фильтров

13.04.2021, 23:50, Разное
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В своем микроблоге Instagram онкобольная Шэннен Доэрти показала поклонникам, как выглядит ее лицо без фильтров. Вчера, 12 апреля, звезде «Зачарованных» исполнилось 50 лет.
Шэннен Доэрти написала в комментариях, что она думает о дне рождения в Ванкувере. Исполнительница роли ведьмы Прю позировала без грамма макияжа и фильтров. Поклонники поздравили ее с юбилеем и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Главным пожеланием актрисе было здоровье. Дело в том, что зимой прошлого года у Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы четвертой стадии. Звезда сериала «Зачарованные» прошла курс химиотерапии, после чего наступила непродолжительная ремиссия.

По словам голливудской знаменитости, ей с трудом удалось найти силы, чтобы рассказать о своем тяжелом недуге родным людям. Она максимально старается сохранять позитивный настрой и не отчаиваться. Шэннен Доэрти старается наслаждаться каждым моментом жизни и активно общается с поклонниками с помощью социальных сетей. В официальном заявлении о болезни актриса отметила, что «найдет точку опоры и силы глубоко внутри себя, чтобы противостоять онкологии».



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