Онкобольная звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти показала фото без фильтров

В своем микроблоге Instagram онкобольная Шэннен Доэрти показала поклонникам, как выглядит ее лицо без фильтров. Вчера, 12 апреля, звезде «Зачарованных» исполнилось 50 лет.

Шэннен Доэрти написала в комментариях, что она думает о дне рождения в Ванкувере. Исполнительница роли ведьмы Прю позировала без грамма макияжа и фильтров. Поклонники поздравили ее с юбилеем и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Главным пожеланием актрисе было здоровье. Дело в том, что зимой прошлого года у Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы четвертой стадии. Звезда сериала «Зачарованные» прошла курс химиотерапии, после чего наступила непродолжительная ремиссия.

По словам голливудской знаменитости, ей с трудом удалось найти силы, чтобы рассказать о своем тяжелом недуге родным людям. Она максимально старается сохранять позитивный настрой и не отчаиваться. Шэннен Доэрти старается наслаждаться каждым моментом жизни и активно общается с поклонниками с помощью социальных сетей. В официальном заявлении о болезни актриса отметила, что «найдет точку опоры и силы глубоко внутри себя, чтобы противостоять онкологии».