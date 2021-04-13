 

“А не упразднить ли мне мозг?”: Анжелика Варум с морщинистым лицом предалась философским рассуждениям

13.04.2021, 23:50, Разное
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Популярная певица Анжелика Варум разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками своим умением выстраивать логическую цепочку. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Исполнительница в настоящее время проводит отпуск в Майами и, пользуясь случаем, немало времени уделяет прогулкам на свежем воздухе. Именно одна из них и стала поводом для свежего поста Анжелики Варум, в котором она опубликовала целый коллаж из фотоснимков объектов, встреченных ей по дороге. Открывает карусель снимок, демонстрирующий певицу сфотографированной крупным планом в абсолютно естественном внешнем образе – что называется, “без ретуши”. Даже надетые на голову кепка и солнцезащитные очки не скрыли от взора зрителя немалое количество морщин, бороздящих лицо 51-летней звезды сцены. Впрочем, главной темой публикации стало спонтанное наблюдение хозяйки аккаунта, сделанное ей в процессе моциона. В частности, она случайно заметила некую алюминиевую конструкцию, изображение которой также добавила в карусель поста. Приятно заинтересовавшись вначале необычным объектом, исполнительница путем логических умозаключений пришла к выводу, что он является сломанным тентом от солнца, бессовестно брошенным какими-то людьми, и это открытие не на шутку рассердило её.
“Какой короткий путь от восхищения к раздражению… А не упразднить ли мне мозг?! Он очевидная помеха на пути к счастью!” – философски резюмировала Варум.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что некоторые фолловеры поддержали поднятую звездой тему о влиянии мозга на ощущения, и изложили свои “про” и “контра” данной теории. Однако другие подписчики предпочли традиционно обсудить внешность певицы, причем многие из них сокрушительно посожалели о наличии микродефектов на некогда идеальном лице красотки. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, наградили любимицу немалым количеством комплиментов, отметив, к слову, её позитивный тонус и склонность к правдивости. За день публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.



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