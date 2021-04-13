Мнение: «Про Бедствия от Коллайдеров через Призму Юмора»

Здравствуйте

В ближайшие годы ожидается апгрейд существующих и открытие новых коллайдеров. Коллайдер в Церне, небезызвестный Большой Адронный Коллайдер, например, открывается после удвоенного апгрейда уже в сентябре этого 2021 года.

Много статей уже написано про бедствия от коллайдеров, которые грозят человечеству. В том числе и в Живом Журнале.

В этой статье подборка цитат из разных постов, где объяснение дается исключительно словами Юмора.

Вот к чему это может привести.

1. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=240 )

– Беня, я гарантирую Вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!

– А шо у них случится?

(Видимо, про Церновский Коллайдер, который начинает работу в 2021 году)

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2. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=240 )

Уточнили на официальном сайте Церна начало возобновления работы коллайдера в Церне (после двухлетнего апгрейда увеличивающего в 2 раза характеристики коллайдера, а значит и его деструктивную силу для Мира) https://op-webtools.web.cern.ch/Vistar/vistars.php

Здесь написано, что MAGNET POWERING (Питание Магнита) включается в январе 2021 года, а Тестовый запуск BEAM (встречных лучей) ожидается в сентябре 2021 года.

Изначально хотели запускать весной 2021 года, но перенеслось на сентябрь.

Вспомнилось:

– Яша, похороны Семена Марковича перенесены на четверг.

– А шо, ему стало лучше?

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3. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=242 )

Попался сценарий сценки про Равшана и Джумшута. Наверное, знаете это телешоу про двух строителей-гастарбайтеров из Средней Азии: Равшана (Михаил Галустян) и Джамшута (Валерий Магдьяш), которые делают ремонт под руководством своего прораба Леонида (Сергей Светлаков)

В этой сценке они делали ремонт (апгрейд) коллайдера. https://proglob.livejournal.com/23773.html

Дым рассеивается, у ворот рая стоят Равшан и Джумшут в белых халатах и в очках. Открываются ворота.

Выходит Апостол Петр (Светлаков)

— Я вас спрашиваю, что у вас там бабахнуло?

— Бабащнуль, да сильна, бабащнуль белемге калайдер сламался, нащяльника…

— Коллайдер? Да вы там ваще охренели что ли? Да вы поняли, что вы там натворили? Вы нахрена его ваще строили?

— Хигис деляли…

— Какой еще хигис?

— Бозонма хигис делали… Адин сделали, фтароой сделали, и вместе их два один сделали…

— Вы их че, столкнули что ли?

— Нет, нащяльника, защема сталкнули… Проста разагнали быстра… ощеня быстра… они сами станълкнулися, нащяльника… а патооом, патооом эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!

— Ну вы ваще придурки! Ну нахрена вам это было надо? Еще один Большой Взрыв захотели?

— Зрыв бальшой, нащяльника, ощеня бальщой зрыв, шайтан – бабащнуль калайдерма кирьдихълар..

— Ну, хрен с вами, заходите, экспериментаторы, блин.

— А там еще за нами потом заходить будут…

— Вы че, идиоты, кроме себя еще кого-то угробили?

— Защем угробили…? Не угробили, там калайдерма сламался…

— Ладно, сколько вас там?

— Щесь милиардав… С половинама…

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4. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=242 )

Ученые похожи на обезьяну с гранатой.

При этом сами физики-ядерщики не скрывают, что ожидают появления порталов в параллельные миры, выходы на темную энергию, замедление времени. А уж Бозон Хиггса (Частица Бога) и моделирование условий Вселенной сразу после Большого Взрыва и вправду может привести к тому, что вся Земля окажется в этих условиях, станет прообразом Материи и тогда Частица Бога проявится словами В.С. Высоцкого «В Гости к Богу не бывает опозданий».

По поводу экспериментов на коллайдерах еще такой вспоминается анекдот:

Мужик лежит в больнице весь перевязанный, еле дышит. Сосед по палате спрашивает: “Чего с тобой?”

Мужик отвечает: Я охотник. Когда хожу на охоту, то нахожу нору, кричу туда: “УУУ”, оттуда Зверь выбегает, я в него и стреляю

В это раз пошел на охоту. Вижу нора. Крикнул “УУУ”, оттуда заяц, заяц стал моим трофеем.

Иду дальше. Вижу нора еще больше. Крикнул: “УУУ”, оттуда медведь, медведь стал моим трофеем.

Иду дальше. Вижу нора ОГРОМНАЯ ОГРОМНАЯ. Крикнул туда: “УУУ”, а оттуда “УУУ”, Крикнул туда: “УУУ”, а оттуда: “УУУ”, Крикнул туда: “УУУ”, а оттуда ЭЛЕКТРИЧКА …

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5. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=238 )

06 ноября 2020 года умер мастер слова, великий сатирик и юморист Михаил Жванецкий. Царство Вам небесное, Михаил.

Последним публичными словами Михаила Михайловича Жванецкого были слова: “Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться”. Это завещание всем нам было написано утром 06 ноября 2020 года в его официальном Instagram-канале. https://crimea.ria.ru/culture/20201106/1118…vanetskogo.html

Выполняя это завещание Жванецкого, предлагаю посмотреть на серьезную тему через призму юмора.

Ослик ходит по полю безмолвно и удивленно кушает коричневые морковки. Других нет.

Видит сидит Заяц и тоже хрумкает коричневую морковку.

Ослик спрашивает у Зайца: «Слушай, Заяц, не знаешь почему все морковки коричневые стали?»

Заяц: «Знаю. Я когда по первому заходу морковку ем, то она оранжевая, а когда по второму заходу, то уже коричневая.»

В роли:

Зайца – США и Западная Европа, те страны которые производят коричневые морковки Пучков Деструкции в дополнительном измерении из оранжевых морковок Материи нашего Мира; но и им приходится есть свои коричневые морковки (слишком много неожиданных побочных эффектов возникает при работе коллайдеров)

Ослика – все человечество в своих иллюзиях, безмолвно пожирающее коричневые морковки Пучков деструкции от ядерных коллайдеров;

Оранжевой морковки по первому заходу – ядра Золота и Меди (желто-оранжевые металлы); коричневой морковки по второму заходу – остатки от оранжевых морковок, то что возвращается обратно в наш Мир после экспериментов на удвоенных скоростях света при встречных соударения потоков в коллайдерах.

За кадром – те, кто заставляет есть Зайцев и Осликов коричневые морковки (коричневый цвет – символизирует нацизм, «коричневую чуму»; правильнее современный нацизм, который исходит из США, стремящихся к Мировому Господству, назвать «коричневым коронавирусом»)

С Осликами из Великобритании получается вообще как в этом анекдоте:

«Худею сразу по четырем диетам.

По одной не наедаюсь.»

Великобритании одновременно достаются четыре коричневые морковки:

– Морковка с прямым Пучком из Церна;

– Морковка с прямым Пучком из США;

– Плавающая морковка от США через Гольфстрим (как известно: коричневые морковки не тонут);

– Маленькая такая морковка с прямым Пучком из Италии (Фраскати, маленький электронный коллайдер)

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6. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=238 )

Жанр шутить и анекдотами создавать ассоциативную логику при разговоре даже на самые серьезные темы приобрел особую актуальность с появлением Путина на политической арене.

В стиле этого жанра Владимира Владимировича Путина, и, выполняя завещание (последние публичные слова) Михаила Михайловича Жванецкого: «Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться», – несколько анекдотов ассоциативно освещающих темы странной статистики по коронавирусу, самой пандемии COVID-19 и других бедствий от коллайдеров:

«Эй Вы, трое, оба идите сюда, я тебе говорю!»

(Про то, как официальные статистические данные получаются из реальных, про то что в Западной Европе и США перестали выдавать в официальную статистику данные о количестве выздоровевших, либо стоит прочерк в этой графе, либо 5-15% от числа заболевших, во всех остальных странах примерно 80-95% для сравнения)

Гаишник мужика останавливает, говорит «Откройте багажник».

Мужик молча открывает багажник.

Гаишник видит в багажнике: автомат Калашникова лежит.

Гаишник спрашивает мужика: «Что это?»

Мужик: «Это калькулятор»

Гаишник: «Чего вы меня дурите! Я знаю, что такое калькулятор. Он такой квадратненький с дисплеем и кнопочками»

Мужик: «Все правильно. Квадратненький с дисплеем и кнопочками это калькулятор для предварительных подсчетов. А тот что у меня в багажнике – это калькулятор для подсчетов окончательных»

(Про обещания физиков о безопасности коллайдеров и реальную картину происходящего в мире, где жертвами коллайдеров стали уже МИЛЛИОНЫ ЧЕЛОВЕК)

У вирусолога спросили: «Когда закончится пандемия?»

Подумав, вирусолог ответил: «Не знаю. Я не политик».

(Про то что выключить коллайдеры, а значит остановить пандемию коронавируса и ДЕСТРУКЦИЮ ЖИВОЙ МАТЕРИИ могут не врачи и вирусологи, а политики и военные)

Объявление в Зоопарке на клетке с обезьянами:

«Уважаемые Обезьяны! Может Вы окажетесь умнее людей. Не кушайте, пожалуйста, то, чем Вас подкармливают посетители Зоопарка»

(О подкормке социума «правильно» поданными объяснениями коронавируса, глобального потепления и прочих бедствий, вместо правдивого признания вреда от коллайдеров)

(В качестве такой подкормки еще используются репортажи о безвредности коллайдеров, а также бесполезные передачи о причинах пандемии коронавируса, таяния ледников, глобального потепления, потепления Гольфстрима, экологической катастрофы на Камчатке, после которых все эти темы становятся только еще более запутанными)

Бедный студент пригласил девушку на свидание. Гуляют по городу и проходят мимо ресторана.

Девушка говорит: – Ой, как вкусно пахнет!

Парень: – Тебе понравилось? Хочешь, ещё раз пройдем?

(Про вторую волну коронавируса)

(Про Америку, в которой в декабре 2020 года снова включают коллайдер в Брукхейвене и про Европу, в которой в 2021 году запускают коллайдер в Церне после апгрейда. А значит, к сожалению, про весь Земной Шар)

Приходит мужик к врачу и говорит:

– Вот жена мне изменила еще год назад, а рога не растут.

Доктор:

– Успокойтесь голубчик, это просто присказка, фольклор.

Мужик с облегчением:

– Спасибо доктор, а то я подумал может кальция не хватает.

(Про население США и Европы, которое попало в основу «мясорубки» своих же Брукхейвенского и Церновского коллайдеров, но винят в появлении коронавируса Китай или кого-то еще, но только не своих западных ученых, действующих под руководством своих же западных военных)

(В принципе про все население Земли которое радуется разным мелочам, совершенно не понимая всю суть глобальной угрозы)

– Это что? — Спросил Иванушка Дурачёк.

– Пирог с яблоками, — Ответила Баба Яга.

– Ты же людей ешь!

– Но не с чаем же.

(Про планы США по достижению Мирового Господства, по созданию Золотой Клетки вокруг Земного Шара для деструктивного воздействия и контроля сознания населения;

Про 7 миллиардов скушанных, на первое и второе;

Про Иванушку Дурачка, оказавшегося среди оставшегося миллиарда (точнее 999 миллионов обслуживающего персонала, программируемых дурачков, готовых на все);

Про Бабу Ягу – представительницу избранного миллиона, перешедшую к десерту)

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7. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=238 )

Недавно напомнили об известной пародии сатирика и юмориста Александра Иванова «Красная Пашечка» (пародия на писателя Людмилу Уварову, у которой все герои в произведениях болеют и умирают).

Пародия написана в стиле жесткой гиперболы, крайних преувеличений.

Вот запись выступления Александра Иванова:

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605910407633811-572589002554561792700163-production-app-host-man-web-yp-306&wiz_type=vital&filmId=9847334242096693856&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV8f547AnUjg

На этом выступлении весь зал смеется. А это 1979 год. Тогда и слухом не слыхивали ни про коронавирусы, ни про ядерные коллайдеры. Черный юмор, доведенный крайностью до фантастического абсурда, поэтому принимаемый публикой с искренним смехом.

А сейчас, читаешь или слушаешь этот текст:

«В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку.

Уже лет десять прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, левун, гулена, бабник, любитель выпить и закусить.

Мать слегла. Врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолией, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический сидром.

– Сходи к бабушке, дочка, – прошептала мать. – Отнеси ей пирожков. Пусть порадуется. Недолго уж ей осталось…

Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в Театре оперы и балета.

Как-то, заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы.

С тех пор уже не вставала.

Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы “Гедеон Рихтер”. Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша, и только выбивала желтой пяткой мелодию вальса “Амурские волны”.

Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому.

Все называли ее Красной Пашечкой из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом.

На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург – золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно.

У него было размягчение мозга, и он знал это. Жить оставалось считанные минуты.

Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Пашечке. Она слабо улыбнулась.

– К бабушке? – тихо спросил Волк.

– К ней.

– Поздно, – сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба.

Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она видела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени.

Она приказала ему долго жить.»

И улыбаться от этой пародии теперь почему-то приходиться действительно через силу («Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться», как и завещал Михаил Михайлович Жванецкий).

Ведь то самое развитие коллайдеров способно эту крайнюю гиперболу в этой пародии, увы, сделать реальной. Это и есть тот случай, который описан в ЧЕТВЕРТОЙ Главе этого поста:

«И к сожалению коллайдеры вместо того чтобы остановиться, апгрейдятся далее. И это может привести к тому что 1 к 2, перейдет в 1 к 1, в 2 к 1, 10 к 1, 100 к 1. 100 (Сто дополнительных смертей) к 1 (Одной, многие годы стандартно статистической). Это уже коллапс цивилизации. Это уже когда некому будет работать на коллайдерах. Дай Бог, чтобы эта череда коэффициентов ушла в невостребованные сценарии Будущего Планеты Земля.»

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8. (Из поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=242 )

Увы, с Оптимизмом нынче дело обстоит примерно также как в 1916 году, когда перед празднованием Нового 1917 Года:

Николай II сказал: «Пусть быстрей закончится этот ужасный 16-ый год, и наконец начнется Новый – 17-ый!»

Будьте Здоровыми Пессимистами.

В связи с чем снова напомню Вам один из любимых анекдотов Президента России: «Про пессимиста и оптимиста» https://rg.ru/2014/10/24/anekdot-anons.html

На заседании клуба «Валдай» присутствующие услышали от Владимира Владимировича Путина:

«Я уже приводил такую старую нашу, «с бородой», несколько грубоватую шутку. Не могу не воспроизвести ее еще раз. Есть у нас такой анекдот:

Пессимист и Оптимист.

Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: “Клопами пахнет”.

А Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: “Коньячком попахивает”»

Рассказав анекдот, Президент отметил: «Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов.»

Пусть лучше правда жизни пахнет клопами, чем смертельные иллюзии коньяком.

Еще раз Всем Здоровья, Здоровья, Здоровья !!!!!!!!

P.S. Это Статья из Специального Проекта:

«- Давайте я Вам политический анекдот расскажу.

– Да я ж милиционер.

– Ничего страшного, я два раза и медленно»

Для любителей недлинных текстов: некоторые мысли из опубликованных ранее Статей в Живом Журнале.

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 – 2021 год

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