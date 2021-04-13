Экономика: Куда поехать собиравшимся в Турцию туристам

Приостановка перелетов в Турции, казалось бы, могла быть выгодна для Крыма и Краснодарского края. Ведь турецкое побережье было самой дешевой альтернативой российским морским курортам. Однако спрос на черноморские курорты РФ начал расти еще зимой, а скоро весь номерной фонд на грядущий сезон будет распродан. Чем же тогда заменить Турцию?

Запрет авиасообщения в Турцию до 1 июня затронет 533 тыс. россиян. Они забронировали туры на период ограничения полетов на 32 млрд рублей, посчитали в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Закрытие Турции для российских туристов совпало с переговорами президентов Украины и Турции. Это стало поводом для политических спекуляций – мол, так РФ наказывает Анкару. Однако неделю назад полеты в Турцию прикрыли Китай и Германия, которых сложно заподозрить в политическом характере решения. Пандемическая ситуация в Турции, по официальной статистике, действительно выглядит пугающей. Суточный прирост случаев COVID в Турции вновь бьет рекорды: во вторник выявлено 59 тысяч заболевших. Осложняет ситуацию в стране и тот факт, что Стамбул является одним из крупнейших открытых транзитных хабов, через который летают люди со всего мира.

Некоторые туроператоры уже начали пугать, что закрытие Турции приведет к росту цен на отели на российских морских курортах – в Крыму и Краснодарском крае. Из-за избыточного ажиотажа и роста спроса, российские отельеры начнут накручивать цены, считает гендиректор туроператора Артур Мурадян, передает РИА «Новости».

На самом деле, спрос на российские курорты обещал быть в этом году рекордным и без закрытия Турции. Это стало понятно еще до того, как 19 марта запустили третий этап программы возврата кэшбека при покупке тура по России.

«Мы анализируем такой показатель как количество запросов в «Яндексе» на отдых. И еще в феврале запросы на Крым увеличились в два раза. Отельеры увидели этот спрос и начали движение цен. Немногочисленные отели 4-5 звезд выросли в цене на 15-17%, а «двушки» и «трешки» – на 4-5%. Чем дороже отель, тем больше у него наглости поднимать цены. Но некоторые отели вообще не стали двигать цены. Пока из-за отмены Турции ценовых изменений не произошло», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

И дальнейшего удорожания гостиниц на российским морских курортах из-за Турции он не ждет. Во-первых, туристы не игроки на бирже, и не могут за три минуты завершить одну сделку – по Турции и реализовать другую. Как минимум нужно обсудить изменение семейных планов на отдых, говорит он.

Во-вторых, надо еще извлечь деньги из этой «инвестиции» в отдых. «Для многих это даже не живые деньги, а перенос оплаченных туров с 2020 года. И они опять оказались в ситуации, когда не могут получить деньги. Возможно, что будет принято новое постановление – аналог постановления №1073 про перенос обязательств», – не исключает Ромашкин.

В прошлом году власти разрешили авиакомпаниям и туроператорам вместо живых денег выдавать ваучеры на ту же сумму для туров. Это позволило многим туроператорам и авиакомпаниям пережить прошлый год. Собственно, многие как раз и хотели использовать прошлогодний ваучер этой весной.

Поэтому из того полумиллиона туристов, которые не смогут отдохнуть в этом апреле и мае в Турции, у многих на руках не будет наличных денег для покупки новых туров, например, в тот же Крым или Сочи. Да и на российских курортах море в мае совсем другое, чем в Турции, где уже можно купаться и пляжный сезон открыт. Согласятся ли они на такой морской отдых?

«Скорее всего туристы, которые не попадут в Турцию весной, будут стараться перенести свой отдых с мая на июнь без изменения направления»,

– считает Ромашкин. Поэтому рост цен, скорее, будет на турецком рынке, когда его откроют для туристов.

Стоит понимать, что пока речь идет о небольшом объеме туристов как в масштабе самой Турции, так и в масштабе российских морских курортов. В Турции в 2019 году отдохнуло 7 млн россиян, и в этом году могло бы быть столько же. Крым принял в 2019 году 6,5 млн гостей, а Краснодарский край – 16 млн туристов. Даже если целая половина от этих 500 тыс. туристов, ринется отдыхать в Крым и Сочи, там их даже не заметят, считает Ромашкин.

По его прогнозу, в этом году Крым может принять на 1-1,5 человек больше, чем в 2019 году – до 8 млн человек, а Краснодарский край – на 1-2 млн больше – 17-18 млн туристов.

Но если Турция так и не откроется 1 июня, и летний отдых будет сорван из-за пандемии, то это будет очередное финансовое потрясение для туриндустрии, которое осложнит финансовое положение всех игроков на этом рынке.

Российские курорты лоббировать такой поворот точно не будут. Им это незачем. Более того, туристы, которые будут ждать турецкого отдыха, потом могут просто не успеть переориентироваться на российские курорты. Ромашкин говорит, что 1 июня, когда станет понятно, откроется Турция для российских туристов или нет, все продажи туров по Крыму и Краснодарскому краю, скорее всего, закончатся. Темпы продаж сейчас идут минимум на месяц быстрее, чем обычно. К 1 июня туристам уже нечего будет выбирать – российские курорты будут полностью распроданы. А продать больше, чем есть номеров в отелях, невозможно.

«Мы уверены, что оба российских курорта покажут рекордное значение по количеству туристов. Однако увеличить поток в два раза им не под силу. У них просто нет такого количества номеров. Для Крыма рост на 15% до 8 млн туристов – это сейчас предел.

Для Краснодарского края рост числа туристов на 10-15% – тоже предел. По деньгам оба курорта могут вырасти больше. Если поток туристов вырастет на 10% плюс цены вырастут на 10%, то выручка увеличится на 20%», – говорит Сергей Ромашкин.

Из зарубежных направлений заменить Турцию по ценам и по формату отдыха способен только Египет, однако эта страна по-прежнему закрыта для официального туризма. Редкие туристы, конечно, летают в Египет через Каир с пересадкой, как правило, в Стамбуле, однако самостоятельный отдых дороже, чем в рамках турпродукта с чартерными перелетами.

Правда, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что чартерные рейсы из РФ на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду возобновятся уже в ближайшее время. В этом случае Египет мог бы даже предложить еще более дешевый отдых, чем Турция после долгого простоя, не исключает Ромашкин. В Space Travel считают, что в случае появления чартеров цена на перевозку в Египет в рамках пакетных туров по сравнению с регулярной перевозкой может опуститься до 70%. Однако решения по Египту пока нет.

Другой реальной замены Турции за рубежом нет. Открытых направлений не так много, а по цене с турками никто не может сравниться. Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ и другие подобные – слишком дороги для массового туризма, в том числе из-за долгого и недешевого авиаперелета.

Открывшийся недавно Кипр, объявивший о допуске российских туристов Израиль и заинтересованная пустить их Греция всегда проигрывали и продолжают проигрывать Турции по цене.

«Эти курорты всегда были дороже на 20-25%, чем отдых в Турции. А за год у людей с деньгами лучше не стало. Плюс еще и курс евро вырос на 15-30%.

Поэтому только за счет курсовых изменений туристы будут доплачивать 30% за отдых на Кипре, в Израиле и Греции по сравнению с прошлым годом», – говорит Ромашкин.

Между тем, Aviasales фиксирует рост поисковых запросов на авиабилеты в Иорданию – на 129%. Авиасообщение со страной РФ не восстанавливала, но для туристов Иордания открыта. Рейсы Москва-Акаба доступны только с пересадками, от 26 тыс. рублей в одну сторону. На втором месте в поисковике – авиабилеты в Тунис и Египет. Билеты в эти страны стали искать чаще на 100%. Эти направления отдыха тоже открыты в одностороннем порядке, купить тур у операторов нельзя, прямых рейсов нет. В Тунисе еще придется по прилету отсидеть два дня на карантине. Билеты из Москвы в Тунис с пересадками в Дохе или Дубаях стоят от 40 тыс. рублей, в Каир – от 18 тыс. рублей. Вырос спрос также на 80-90% на билеты на Кипр и в ОАЭ. Это открытые направления, имеются прямые перелеты. На Кипр билет будет стоить от 35 тыс. рублей, а в ОАЭ – от 23 тыс. рублей. Причем, есть даже прямые рейсы из Грозного. В поисковике российские туристы также смотрят билеты в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР, Черногория т.д.

Любопытно, что многие все равно хотят попасть в Турцию, причем, через Белоруссию. Чаще стали искать билеты с вылетами из Минска в Анталию и Стамбул. Хотя такой перелет вряд ли можно назвать бюджетным. Прямой перелет из Минска в Анталию у Belavia стоят от 34,9 тыс. в одну сторону, еще минимум 11,2 тыс. придется заплатить за билет до Минска из Москвы.

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