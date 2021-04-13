 

Байден заявил о наличии у США вакцин «для каждого американца»

13.04.2021, 23:32, Новости дня
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Администрация Соединенных Штатов закупила 600 млн доз вакцин от нового коронавируса, производителем которых является не американская компания Johnson&Johnson или англо-шведская AstraZeneca, этого количества препаратов достаточно для каждого американца, сообщил президент США Джо Байден.

«Я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин не Johnson&Johnson и/или AstraZeneca. Поэтому вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца», – приводит слова Байдена ТАСС.

Ранее во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан.

При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов.



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