Мнение: Путин не взял трубку

Странная история с этими “звонками Зеленского”. Зеленский якобы звонит и хочет напрямую переговорить с Путиным, но в Кремле “не берут трубку”. В то же время Песков на голубом глазу заявляет журналистам, что Кремль, дескать, “не получал никаких запросов на переговоры”.

Проще говоря, Путин просто скрывается от переговоров – и выглядит все это одновременно и недостойно, и зловеще. Получается, что Путину просто нечего сказать Зеленскому. И что это означает? Неужели что-то вроде “нам говорить не о чем, пусть говорят пушки”?

Вот это “нежелание разговаривать” лишний раз подчеркивает еще одно стыдное обстоятельство – то, что у России по сути нет для Украины никакого “торгового предложения”. Вспоминается Трамп, который всюду носился со словом “сделка” (что, впрочем, понятно – он ведь пришел из большого бизнеса в политику). Но Трамп так и обозначал любые переговоры – “я предложил Северной Корее прекрасную сделку”, или и вовсе “Мы подписали Сделку Века по ближневосточному урегулированию” (англ. the Deal of the Century, «План Трампа по Палестине»). Звучало наивно, но действенно.

А в случае с Украиной вообще непонятно – какую сделку предлагает Россия? Сколько ни слежу за происходящим – вывод один: Россия тупо долбит в одну точку – “Украина должна выполнять Минские соглашения”. Но тут даже я понимаю – не питая к Украине не малейших симпатий: Минск – фактически капитуляция, причем подписанная ДРУГИМ, уже ушедшим президентом, а Украина Минск выполнять не хочет. То есть для нее Минск – не “сделка”, а чистое принуждение, следствие разгрома (причем локального, а не тотального) 6-летней, извините, давности.

А сделка-то в чем?! Что Украина получит, если выполнит российские условия?

Тарле в своей блестящей книжке о Талейране писал о положении своего героя накануне Венского конгресса 1815 года – где державы-победительницы должны были установить условия дележа наследства наполеоновской Франции: “Талейран оказался в самых трудных, казалось, безнадежных, обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за собою в тот момент никакой реальной силы”. Талейран, кстати, умудрился даже в такой ситуации выбить для Франции самые лучшие условия – ну, на то он и гений дипломатии. Но я к тому, что у Зеленского сейчас положение намного лучше, чем у Талейрана – у него военная сила ЕСТЬ, плюс – он так или иначе заручился поддержкой со стороны США, Турции и НАТО. Вопрос – какие основания считать, что он должен идти сейчас на капитуляцию БЕЗ СДЕЛКИ??

Да никаких, на мой взгляд. И то, что он звонит – это, по-моему, хорошо: значит, войны он тоже опасается, хотел бы решить дело миром. Это очень разумно и правильно. Вот тут бы России и предложить свою СДЕЛКУ!

Но ее, похоже, нет. И это позор и какое-то крайнее скудоумие. Полагаться на войну для России сейчас – это буквально играть в рулетку, да и как бы не в русскую. С пятью патронами в барабане. Гарантированное превращение в мирового изгоя плюс абсолютно ничем не гарантированный военный успех – все-таки Украина это не Грузия. Особенно смешно будет, если получится “два в одном” – одновременно изгойство и военное поражение.

На такой случай и существуют сделки. Тем более, что одна прямо напрашивается – я, например, проводил по ней голосование в своем блоге еще в 2014 году: КУПИТЬ КРЫМ. То есть – совершить сделку в самом прямом смысле слова. Предложить за него 20 или 30 млрд. долл., не скупиться – столько, сколько сейчас у Украины в ее “кубышке”. Зато – вырвать этот “больной зуб”, начать отношения с чистого листа. Предложить Украине решить этот вопрос на референдуме – брать или не брать деньги. 30 млрд. – это по 1000 баксов на каждого украинца; по-моему, неплохо.

Но я не настаиваю, что именно так. Важно, что предложение в любом случае должно быть – Россия должна предложить Украине что-то взамен, что-то привлекательное и интересное. В конце концов, это Россия влезла на территорию Украины, а не наоборот, и вечно висеть там на птичьих правах, гоняя туда-сюда белые КАМАЗы, тоже ведь нельзя.

А вот это вот “Путину не дозвонились, потому что он был в ванной” – какой-то детский сад. Нельзя так. Полагаться только на одну военную силу – безумие.

Кстати, в моем опросе, который я проводил 11 апреля 2014 года – то есть в самый разгар эйфории и ажиотажа от “Крымнаша” – победил тем не менее вариант “купить”. С формулировкой “Да, хоть и жалко денег! Добрососедство важнее”. Незначительно (52%), но все же.