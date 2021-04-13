Неизвестные устроили погром в штабе Навального в Мурманске

В Мурманске неизвестные напали на офис соратников Навального. Об этом «Новой газете» рассказали волонтеры штаба.

В 13 часов активисты пришли в штаб обнаружили, что замок сломан, а стены внутри помещения изрисованы. Краской залиты документы и световое оборудование для съемки видео, обрезаны провода электропроводки, на стены и окна нанесены свастики и непристойные изображения. Сейчас в штабе ждут полицию.

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Координатор штата Виолетта Грудина рассказала, что нападение могло произойти еще в пятницу: тогда волонтеры не смогли попасть в офис, так как дверь была залита монтажной пеной. Вскрыть ее они решили только сегодня, после того, как на выходных подъезд осмотрели полицейские. Удалив пену, волонтеры поняли, что замок сломан, а внутри побывали злоумышленники.

Координатор штаба Виолетта Грудина рассказала «Новой», что сильное давление ощущает с начала года.

Виолетта Грудина

Координатор штаба Навального в Мурманске

— Прессинг начался в период январских акций, когда меня пять раз задерживали за четыре дня. В конце февраля в центре города на меня напал мужчина, ударил меня и оскорбил. В возбуждении уголовного дела полиция отказала. В ту же пятницу, когда нам запенили дверь, на вывеске штаба нарисовали свастику, а в подъезде, где я живу, разбросали листовки с утверждениями, что я развращаю несовершеннолетних. Там был указан мой домашний адрес и персональные данные. Аналогичные листовки оказались в почтовых ящиках жильцов соседних домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Навальный учил не бояться»

Навальный.live, Леонид Парфенов. Ревущие двадцатые

Также Виолетта обратила внимание, что на днях во время собрания волонтеров в офисе дважды отключали электричество, при этом на улице активисты заметили наружное наблюдение, а заместителя координатора штаба Александра Суринова в выходные задерживали по подозрению в перевозке наркотиков, но никаких запрещенных веществ у молодого человека не нашли.

Недавно Грудина заявила, что будет баллотироваться в Мурманский горсовет. Усиление давления она связывает с этим.

12 апреля пропали без вести координатор открывшегося накануне в Махачкале штаба Навального Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов. Во вторник, 13 апреля, полиция пришла в штабы Навального в Воронеже и Петербурге.

—